SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Planalto acelera projeto antifacção, governadores de direita se unem e atacam Lula, Palmeiras classificado para final a Libertadores e outras notícias para começar esta sexta-feira (31).

COMBATE AO NARCOTRÁFICO

Crise de segurança no RJ mobiliza Planalto, e Lula acelera projeto antifacção. Desde que voltou de viagem internacional, presidente tem se dedicado ao tema e cobrado auxiliares.

RIO DE JANEIRO

Governadores de direita criam 'Consórcio da Paz' e atacam Lula após operação letal no RJ. Participando por videoconferência, Tarcísio elogia ação policial que deixou 121 mortos e diz que governo do RJ 'agiu muito bem'.

CONGRESSO NACIONAL

Congresso aprova MP que muda regras de energia, impacta tarifa e contrata usina a carvão da J&F. Mudanças incluem compensação por 'curtailment' que pode chegar a R$ 7 bi, além de novo cronograma para mercado livre. Texto prevê mudança que pode impactar pagamento de royalties do petróleo; senador diz que há acordo para veto.

STF

Moraes determina cumprimento de pena de Cid e retirada de tornozeleira. Tenente-coronel foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela trama golpista de 2022. Militar espera que pena seja extinta; Justiça vai calcular tempo de reclusão já cumprido por ele.

AMBIENTE

Amazônia registra 3º menor desmatamento da história. Sequência de quedas na destruição da floresta representa trunfo do governo Lula para a COP30. Novo número é 11% menor que o do ciclo anterior.

PREVIDÊNCIA

Preso no escândalo do INSS sacou R$ 7,2 milhões e levantou suspeita de fraude. OUTRO LADO: Maurício Camisotti nega irregularidade e diz que retiradas foram legítimas. Foram 17 saques entre 2018 e 2025, incluindo um de R$ 3 milhões, segundo relatório do Coaf.

ESPORTE

Apostas de Abel funcionam, e Palmeiras goleia LDU rumo à final da Copa Libertadores. Após derrota por três gols na altitude do Equador, equipe alviverde vira confronto dentro de casa. Treinador, que havia anunciado 'noite mágica', conta com Allan e Veiga para cumprir promessa.

VENEZUELA

Destróier dos EUA deixa Trinidad e Tobago após quatro dias em frente ao litoral da Venezuela. Presença de navio aumentou tensões entre Caracas e Washington, que acusa Maduro de controlas rotas do tráfico. Primeira-ministra trinitina apoia iniciativa americana na região e autorizou exercícios navais conjuntos.

FAMÍLIA REAL BRITÂNICA

Rei Charles 3º retira título de príncipe de Andrew após envolvimento com Epstein. Irmão do monarca e filho de Elizabeth 2ª perde honrarias e mansão real; suas filhas manterão os títulos. Andrew é acusado de ter contratado serviços ligados à rede de exploração sexual do financista morto em 2019.

LGBTQIA+

UFRJ, maior universidade federal do país, aprova cotas para trans. Serão reservadas 2% das vagas de cada curso para a população. Seleção ocorrerá por meio do Sisu e já entra em vigor para 2026.

SAÚDE

Anvisa proíbe substâncias utilizadas em produtos para unhas e esmaltes em gel. Brasil se alinha aos padrões de segurança da União Europeia. Empresas têm 90 dias para parar de comercializar ou utilizar os produtos.