Os alertas sobre as chuvas de abril de 2024 no Rio Grande do Sul só alcançaram 100% da população em 42,9% das cidades atingidas pelo evento climático, que causou impactos severos e deixou 183 vítimas no estado. As informações constam na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic 2024), divulgada nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Cerca de 459 municípios gaúchos, ou 92,4% do total, foram atingidos pelas chuvas, e, em seis em cada dez (63%), autoridades públicas emitiram alertas à população.

De acordo com a pesquisa, 388 municípios, ou o equivalente a 84,5% do total afetado pelas chuvas, possuíam Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil. Entretanto, somente 323 (70,4%) executaram esse plano durante as chuvas.

Nas 65 cidades em que o plano não foi executado, a falta de recursos financeiros foi explicada por oito municípios. Outros motivos citados foram:

Falta de recursos humanos: 9,

Falta de treinamento do setor e de equipe responsável pela implantação do plano: 10,

Falta de equipamentos e viaturas: 11.

Outras razões: 51

Impactos

Com a ocorrência da tragédia entre abril e maio, o estado soma os seguintes números de municípios afetados por desastres: