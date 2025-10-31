RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O major da Polícia Militar do Rio de Janeiro Ulisses Estevam Barros enviou uma mensagem a Washington César Braga da Silva, apontado como integrante da cúpula do Comando Vermelho, pedindo ajuda para recuperar um carro roubado.

As informações constam no inquérito da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) que embasou a operação policial nos complexos da Penha e Alemão e resultou em 121 mortes, segundo a contagem oficial.

Em nota, a corporação afirmou que "através de sua Corregedoria Geral, colabora integralmente com os procedimentos investigativos mencionados". A reportagem solicitou, via corporação, posicionamento do oficial, que não se manifestou. O major segue na ativa.

Na conversa, obtida pela polícia durante a quebra do sigilo telefônico de Washington (conhecido como Grandão ou síndico da Penha), o oficial encaminha a foto de um veículo que estaria no morro da Fé, na Penha, zona norte. "Preciso recuperar. Carro do 01. Esse eu tenho que resolver", diz mensagem.

Após o pedido do major, segundo a polícia, Grandão enviou a foto para um grupo chamado CPX da Penha e solicitou que localizassem o automóvel. Três dias depois, o carro foi recuperado.

O veículo havia sido roubado em 26 de abril do ano passado. Segundo o boletim de ocorrência, o empresário Nestor Sant Anna Tavares relatou que, por volta das 20h50, estava parado no sinal da praça Dalva de Oliveira com seu Toyota, quando foi abordado por dois homens jovens em uma motocicleta não identificada.

Ambos usavam capacete, e o homem na garupa, armado com uma pistola, anunciou o assalto, levando o carro, os documentos e as compras de supermercado da vítima. A reportagem não conseguiu contato com Tavares.

O automóvel foi recuperado em 29 de abril, três dias após o roubo, período que coincide com as mensagens trocadas entre o major e o traficante.