SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um confronto entre polícia e suspeitos deixou sete mortos na madrugada desta sexta-feira (31) em Canindé (CE), segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Homens armados foram confrontados pelos policiais após informações de inteligência apontarem localização. Confronto ocorreu por volta das 3h em via pública, no bairro Campinas. A Secretaria afirma que suspeitos atiraram contra as viaturas e " lançaram dois artefatos explosivos". Nenhum policial foi atingido.

Morte de suspeitos foram em "legítima defesa" dos militares, segundo a secretaria. A pasta afirma que os sete suspeitos então feridos foram socorridos, mas não resistiram.

Foram apreendidas oito armas, além de mais de 150 munições e drogas. O armamento era composto de um fuzil, quatro pistolas e três revólveres, disse a Secretaria. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Canindé, unidade da Polícia Civil do Ceará.

Operação foi comemorada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), com indireta à operação da polícia do Rio contra o Comando Vermelho. "Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!", escreveu na rede social X.

Horas depois, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), parabenizou ação e disse que essa é uma "guerra sem fronteiras". O governador se baseou em informações publicadas pela imprensa sobre a associação dos suspeitos ao Comando Vermelho, o que ainda não foi confirmado pelas autoridades.