SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dez dias do início da COP30, 37 países ainda negociam hospedagem em Belém para a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que acontecerá de 10 a 21 de novembro. Outras 149 nações confirmaram ter reservas de acomodação.

Os dados são da Secop (Secretária Extraordinária para a COP30), vinculada à Casa Civil, e foram divulgados nesta quinta-feira (30).

A UNFCCC, a convenção da ONU para o clima, é formada por 197 Estados mais a União Europeia. Assim, 11 países não informaram sua condição de hospedagem ao governo. O governo não informa quais nações compõem cada categoria por questões diplomáticas.

Os números indicam que 17 países confirmaram reservas após a última sexta (24), quando 132 nações haviam garantido um local para ficar em Belém. A atualização da semana passada apontou que o quórum para validar as decisões da conferência havia sido alcançado.

O governo brasileiro criou em 18 de agosto uma força-tarefa para contatar individualmente as delegações e orientar a reserva de hospedagens para a COP30, após o tema se transformar em uma crise internacional devido aos preços abusivos de hotéis.

Desde então, o Ministério do Turismo e a Secop atualizaram a situação em seis datas. Até o último dia 7, apenas 87 nações haviam garantido hospedagem e 90 ainda negociavam diárias. Outubro chega ao fim com 62 novas confirmações.

As últimas três cúpulas, de 2024 a 2022, tiveram adesão quase total. A COP29, sediada no Azerbaijão, registrou a participação de 193 partes. Em 2023, 196 nações estiveram na COP28, em Dubai. E a COP27, no Egito, contou com 195 países.

O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, afirmou no último dia 23 que houve avanços no plano de buscar bancos de desenvolvimento e entidades filantrópicas para garantir acomodação em Belém aos países que mais precisem.

Segundo ele, com estes recursos, foi possível garantir três quartos para cada uma das nações dos LCDs (grupos de países menos desenvolvidos), dos SIDs (grupo de países insulares) e do grupo de países africanos que apresentaram essa necessidade.