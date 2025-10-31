SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de chuvas intensas durante todo o final de semana no estado.

Lenta passagem de frente fria deve provocar pancadas de chuvas fortes. Segundo a Defesa Civil, todo o estado será atingido.

Chuva pode acontecer a qualquer hora do dia. De acordo com o alerta, isso se deve a uma instabilidade atmosférica. As chuvas mais intensas devem acontecer entre a tarde e a noite.

Frente fria se afasta no domingo, mas instabilidade permanece. As pancadas de chuva do dia 2 serão motivados por um corredor de umidade proveniente da Amazônia.

Raios e rajadas de vento também estão previstos. "A Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas suscetíveis a deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores, diante das condições favoráveis a transtornos pontuais, especialmente em localidades com áreas de risco."

Interior do estado deve ser mais afetado. As regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto têm previsão de acumulado muito alto de chuva. Nas regiões de Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Vale do Ribeira, Itapeva, Presidente Prudente e Marília a previsão é alta.

Capital e região metropolitana têm previsão de acumulado médio. O mesmo é previsto para a Baixada Santista, a Serra da Mantiqueira, as regiões de Sorocaba, Campinas, Bauru, Araraquara, São José dos Campos e Litoral Norte.