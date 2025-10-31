RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A lista da Polícia Civil do Rio de Janeiro com a identificação até o momento de 99 mortos na Operação Contenção, na terça-feira (28), nos complexos da Penha e do Alemão, não tem nomes atribuídos à jovem conhecida nas redes sociais como Japinha do CV.
Perfis relacionados a ela, e ativos antes da operação, identificam-se com os nomes de Maria Eduarda Santos e Penélope. Nenhum dos dois nomes consta na lista de mortos.
Desde terça circulam nas redes sociais notícias de que Japinha do CV teria sido morta durante a operação. Junto com a notícia, circula a foto de uma pessoa com roupa camuflada e o rosto desfigurado. Entre as características físicas, está o cabelo longo e cacheado.
Há entre os mortos, um homem com características semelhantes.
Fotos atribuídas a ela nas redes mostram uma mulher segurando um fuzil, em meio a pessoas armadas, além de vídeos e letras de música que fazem menção ao tráfico e ao Comando Vermelho.
Em buscas em registros públicos, com apelidos e nomes atribuídos a ela ?que parecem incompletos?, a reportagem não encontrou investigações, denúncia, mandados de prisão ou registros de ocorrência.
A suspeita sobre a morte gerou a criação de dezenas de perfis falsos atribuídos a ela, em redes como Instagram, X e TikTok.
O governo do Rio afirmou nesta sexta-feira (31) que até o momento 99 mortos na Operação Contenção, contra o Comando Vermelho, foram identificados.
Segundo a gestão Cláudio Castro (PL), 40 dos identificados são de outros estados: 13 do Pará, sete do Amazonas, seis da Bahia, quatro do Ceará, um da Paraíba, quatro de Goiás, um do Mato Grosso e três do Espírito Santo.
De acordo com o delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil, desses 99 identificados, 42 tinham mandado de prisão pendente e ao menos 78 tinham histórico criminal relevante, como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.
*
VEJA QUEM SÃO OS MORTOS
Aleilson da Cunha Luz Junior
Alessandro Alves de Souza
Cauãn Fernandes do Carmo Soares
Fabiano Martins Amancio
Juan Marciel Pinho de Souza
Marllon de Melo Felisberto
Carlos Henrique Castro Soares da Silva
Brendon César da Silva Souza
Yuri dos Santos Barreto
Michael Douglas Rodrigues Fernandes
Alisom Lemos Rocha
Richard Souza dos Santos
Maicon Thomaz Vilela da Silva
Jonas de Azeredo Vieira
Lucas da Silva Lima
Michel Mendes Peçanha
Claudinei Santos Fernandes
Fernando Henrique dos Santos
André Luiz Ferreira Mendes Junior
Marcos Adriano Azevedo de Almeida
Cleiton da Silva
Douglas Conceição de Souza
Maicon Pyterson da Silva
Alexsandro Bessa dos Santos
Danilo Ferreira do Amor Divino
Waldemar Ribeiro Saraiva
Wendel Francisco dos Santos
Cleideson Silva da Cunha
Marcio da Silva de Jesus
Luan Carlos Marcolino de Alcântara
Nelson Soares dos Reis Campos
Victor Hugo Rangel de Oliveira
Maxwel Araújo Zacarias
Hercules Salles de Lima
Willian Botelho de Freitas Borges
Ronaldo Julião da Silva
Yan dos Santos Fernandes
Célio Guimarães Júnior
Marcos Vinicius da Silva Lima
Alessandro Alves Silva
Kauã Teixeira dos Santos
Jeanderson Bismarque Soares de Almeida
Diego dos Santos Muniz
Yago Ravel Rodrigues Rosário
Edione dos Santos Dias
Rodolfo Pantoja da Silva
Hito José Pereira Bastos
Felipe da Silva
Edson de Magalhães Pinto
Carlos Eduardo Santos Felício
Fabio Francisco Santana Sales
Francisco Myller Moreira da Cunha
Luiz Eduardo da Silva Mattos
Luiz Claudio da Silva Santos
Francisco Nataniel Alves Gonçalves
Luciano Ramos Silva
Vanderley Silva Borges
Nailson Miranda da Silva
Luiz Carlos de Jesus Andrade
Vitor Ednilson Martins Maia
Leonardo Fernandes da Rocha
Jônatas Ferreira Santos
Anderson da Silva Severo
Lucas Guedes Marques
Wesley Martins e Silva
Emerson Pereira Solidade
Yure Carlos Mothé Sobral Palomo
Tiago Neves Reis
Marcos Antonio Silva Junior
Diogo Garcez Santos Silva
Francisco Teixeira Parente
Rafael de Moraes Silva
Gabriel Lemos Vasconcelos
Wellinson de Sena dos Santos
Cleys Bandeira da Silva
Josigledson de Freitas Silva
Jonatha Daniel Barros da Silva
José Paulo Nascimento Fernandes
Cleiton Cesar Dias Mello
Cleiton Souza da Silva
Ricardo Aquino dos Santos
Adailton Bruno Schmitz da Silva
Wellington Brito dos Santos
Evandro da Silva Machado
Ronald Oliveira Ricardo
Eder Alves de Souza
Gustavo Souza de Oliveira
Rafael Correa da Costa
Fabian Alves Martins
Arlen João de Almeida
Bruno Correa da Costa
Kauã de Souza Rodrigues da Silva
Jean Alex Santos Campos
Fabricio dos Santos da Silva
Wagner Nunes Santana
Luan Carlos Dias Pastana
Kleber Izaias dos Santos
Wallace Barata Pimentel
Adan Pablo Alves de Oliveira