Empregada pública concursada desde 2012, Roberta Dante iniciou sua carreira na Diretoria de Jornalismo e, posteriormente, atuou como secretária-executiva da EBC. Sua trajetória é marcada pela atuação em governança corporativa e fortalecimento institucional, assessorando tecnicamente diferentes gestões. Pós-graduada em gestão e políticas públicas pelo IBMEC e graduada em administração pelo UniCEUB, foi chefe de gabinete da Diretoria de Jornalismo entre 2014 e 2018 e secretária-executiva da EBC de abril de 2018 a outubro de 2023, com destaque para o planejamento estratégico, a gestão de colegiados estatutários e a prestação de contas à sociedade e aos órgãos de controle.

Atuação na Ouvidoria

Desde novembro de 2023, Roberta ocupava o cargo de ouvidora-adjunta de Conformidade e substituta eventual da ouvidora. Nesse período, coordenou o canal de denúncias, o acolhimento de manifestações de cidadãos e empregados, o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e a interlocução com diversas áreas da empresa e com a Ouvidoria-Geral da União (OGU).

Estou muito feliz e honrada com o convite para conduzir o trabalho da Ouvidoria da EBC. É um grande desafio. A Ouvidoria da EBC possui características próprias que devem ser somadas ao seu papel de ouvidoria pública. O objetivo é atuar com transparência, de forma colaborativa, sendo um canal ativo de participação social. É preciso contribuir para que os anseios e necessidades da sociedade sejam considerados na tomada de decisões estratégicas, em defesa dos serviços públicos prestados pela EBC, destacou Roberta.

Ouvidor-Adjunto

Ricardo Pereira de Melo, que assume o cargo de ouvidor-adjunto em São Paulo, é jornalista. Foi diretor de Jornalismo da EBC e atuou também como chefe de redação do SBT, editor-executivo do Diário de S.Paulo, do Jornal da Band, do Jornal da Globo, do Grupo Estado, do Jornal da Tarde e do Jornal da Lilian, no Portal Terra. Exerceu ainda o cargo de editor da revista Brasil Invest, do Valor Econômico, e foi repórter especial da revista Exame. Em 2016, assumiu a presidência da EBC, mas foi destituído no mesmo ano após o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff.

Ao comentar o novo desafio, Ricardo destacou o papel estratégico da Ouvidoria na reconstrução da empresa.

Quero agradecer o convite do presidente para fazer parte dos quadros da Ouvidoria da EBC. A Ouvidoria vem cumprindo um papel de grande importância ao ajudar a orientar os próximos passos no processo de reconstrução da empresa, depois do terremoto destruidor das gestões Temer e Bolsonaro. Espero contribuir acolhendo as sugestões de pauta, as críticas da maneira mais plural e encaminhá-las com observações aos gestores. Vamos fazer da Ouvidoria um ponto de avanço da empresa e reafirmar o seu papel insubstituível na consolidação da democracia no Brasil", declarou.

