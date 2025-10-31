RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O príncipe William, futuro herdeiro da coroa britânica, visitará o Rio de Janeiro em meio a crise de segurança deflagrada na cidade após a operação policial que deixou 121 mortos nesta semana. Essa é a primeira visita do príncipe de Gales ao Brasil.

William terá uma série de compromissos relacionados ao meio ambiente e participará de eventos na cidade entre segunda-feira (3) e quarta-feira (5). Após a estadia na capital fluminense, ele viajará até Belém, no Pará, para participar da Cúpula de Líderes Mundiais da COP30 representando seu pai, o rei Charles 3º.

A agenda do integrante da monarquia britânica no Rio é tratada com confidencialidade por motivos de segurança. Suas atividades serão acompanhadas por veículos de imprensa selecionados e de forma restrita. A equipe do herdeiro do trono veta a abordagem de jornalistas ao príncipe.

O esquema de segurança para a passagem de William na cidade ganhou um desafio adicional após a ocorrência da megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha. A ação se tornou a mais letal da história brasileira, com 121 mortos --entre eles 4 policiais.

As cenas da megaoperação correram o mundo num momento de exposição internacional do Brasil, por causa da COP30. Mas, até o momento, o caso não alterou os planos do príncipe na capital fluminense. William deverá cumprir todos compromissos previstos e planejados ao longo do último ano.

Segundo a embaixada do Reino Unido no Brasil, os horários e locais visitados por William seguirão a avaliação de segurança que também é disponibilizada para turistas britânicos e publicada em canais oficiais do governo. Além disso, haverá monitoramento constante dos passos do monarca e contato com as autoridades de segurança locais.

William fará no Rio a entrega do prêmio Earthshot, fundado em uma de suas iniciativas filantrópicas e voltado para iniciativas de preservação do meio ambiente. A cerimônia será na quarta-feira (5) no Museu do Amanhã. Além disso, o príncipe vai participar de eventos que destacam soluções ambientais pioneiras com a participação de líderes globais em inovação, investidores, lideranças indígenas e comunitárias. O objetivo da agenda é impulsionar a preservação e restauração do planeta.

O futuro rei também conhecerá comunidades locais e alguns ecossistemas característicos do Brasil. O britânico quer aprender sobre o que vem sendo implementadas no país para proteger a natureza e combater as mudanças climáticas.

William também participará da Cúpula Global do Programa United for Wildlife. O evento fornecerá uma plataforma para incluir os crimes ambientais como uma prioridade estratégica global. A Cúpula será realizada em parceria com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a Interpol, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e a Polícia Federal.

Segundo comunicado enviado à imprensa pelos organizadores, o príncipe "está entusiasmado para conhecer os brasileiros e pessoas de outros países do continente, além de celebrar as incríveis soluções que ganharão destaque durante a cerimônia de premiação do Earthshot".

Engajado na agenda ambiental, o príncipe William vem seguindo os passo do pai, rei Charles, um veterano ativista nessa pauta. O atual ocupante do trono britânico tem um histórico de envolvimento com as conferências climáticas, como a COP28, em Dubai, onde proferiu o discurso de abertura da cúpula.