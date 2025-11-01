SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região metropolitana de São Paulo deve ter neste sábado (1º) temperatura ligeiramente supererior que a da sexta-feira (31), quando a máxima chegou a 22,6°, em medição feita às 15h no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.

De acordo com previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura no sábado no município de São Paulo deve oscilar entre 16°C e 25°C.

Conforme o órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, o céu deverá estar encoberto e há riscos de pancadas de chuvas isoladas, com mais intensidade à tarde e à noite.

O domingo (2) não deve fugir à "tradição" de que chove em todo Dia de Finados. A previsão do tempo para a capital paulista é de céu nublado e pancadas de chuva durante todo o dia. A máxima deverá ficar em torno de 22°C.

As precipitações variam de intensidade e há potencial para formação de alagamentos, afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

Conforme a agência Climatempo, o tempo fica mais instável (o que também deverá ocorrer no Paraná e no Mato Grosso do Sul) porque vento quente deve soprar sob um ambiente úmido, condição para a formação de nuvens carregadas.

A temperatura volta a subir no começo da semana no município, alcançando 25°C na terça (4), e a chuva para.

Para quem planeja passar o fim de semana na praia, apesar de o sábado e o domingo terem previsões chuvosas, deverá fazer calor em Santos. A máxima tende a ficar em torno de 30°C na Baixada Santista.

O sol, entre nuvens, poderá aparecer pela manhã neste sábado em Santos. A nebulosidade será maior no domingo.

A previsão é semelhante para o litoral norte paulista. Em Caraguatatuba, por exemplo, a máxima poderá atingir 28°C no domingo, mas deve chover durante todo o fim de semana.

No inteterior também faz calor e devem ocorrer pancadas de chuva. Em Ribeirão Preto, os termômetros podem alcançar 32°C.

Em Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, a variação prevista é entre 28°C e 32°C.