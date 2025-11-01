SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais da metade dos moradores do RJ considera operação um sucesso, Trump autoriza operações secretas na América do Sul, Alcolumbre insiste em Pacheco no STF e outras notícias do dia na Folha de S.Paulo.

COMBATE AO NARCOTRÁFICO

Datafolha: Operação mais letal foi sucesso para 57% dos moradores do Rio. Já 39% discordam da avaliação do governador; 48% acreditam que operação foi bem executada e 24%, que não foi.

CONGRESSO NACIONAL

Alcolumbre insiste em Pacheco no STF, e senador evita buscar outro partido até decisão de Lula. Amigos de Pacheco dizem que saída dele do PSD, tida como iminente após filiação de vice de Zema, pode ser trunfo.

JBS

Muito do que contaram a Trump sobre Brasil não é verdade, diz irmão de Joesley. Júnior Friboi diz ter visto prós e contras nos desdobramentos do tarifaço.

AMBIENTE

Presença de líderes do G20 em Belém deve igualar última COP, mas ficar abaixo de recorde. Três chefes de Estado ou de governo do grupo são esperados na capital do Pará; número pode mudar.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

'Não queremos dizer aos EUA o que eles têm de fazer', diz Amorim sobre proposta de mediação para Venezuela. À Folha de S.Paulo assessor de Lula diz que Brasília tem disposição para ajudar e cita papel do país em crise com Chávez.

GOVERNO TARCÍSIO

Governo Tarcísio deixa deputados aliados sem emenda e gera incômodo na base. Gestão diz que os 6 que votam com governador na Alesp ficaram de fora por questões administrativas.

FORÇAS ARMADAS

Presidente do STM é criticada por ministro após desculpas por mortes na ditadura: 'Sugiro estudar'. Maria Elizabeth pediu perdão, em nome da Justiça Militar, durante evento em memória de Herzog.

INSS

INSS fecha acordo com Banco BMG para devolver R$ 7 mi a aposentados. Medida faz parte da fiscalização do INSS sobre instituições financeiras que oferecem crédito consignado.

MERCADO DE TRABALHO

Desemprego fica em 5,6% até setembro, menor taxa da série histórica. Resultado repete mínima encontrada nos trimestres até julho e agosto.

USP

Sem resposta na USP, caso de professor suspeito de assédio e abuso chega à polícia. Inquérito contra Alysson Mascaro foi aberto a pedido do Ministério Público; defesa não se manifesta.

TRANSPORTE PÚBLICO

Trens da linha 7-rubi começam a ganhar nova pintura após concessão; veja como será visual. Vermelho da CPTM está sendo trocado por azul e laranja; trabalho ocorre em pátio na Lapa, em zona oeste de SP.