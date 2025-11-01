Uma das pioneiras no setor da nefrologia no país, Deise de Boni integrou a equipe que realizou o primeiro transplante renal feito em São Paulo, em 1965, no Hospital das Clínicas, e é uma das fundadoras da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO). Atualmente, é chefe dos serviços de Nefrologia dos hospitais São Vicente de Paulo (HSVP) e São Francisco na Providência de Deus (HSF), ambos na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, onde coordena a equipe de transplantes renais.

O HSF é o principal centro transplantador renal do estado do Rio e o segundo maior do país. Sob sua coordenação, já foram realizados 2.751 transplantes renais na unidade, até o último dia 24, desde o início do serviço, em 2013. Com sua simpatia e dedicação, Deise já fez parte de momentos importantes na vida de seus pacientes, tendo comparecido, inclusive, ao casamento de um deles, no Acre.

Para as pessoas consideradas idosas, acima de 60 anos, ela aconselha: Não pare de trabalhar. Seja útil. O trabalho me deixa ligada, você lida com gente de várias idades, com jovens.

Atualmente, a equipe que Deise coordena é toda pediátrica, como ela mesma brinca. Ela considera esse fato muito positivo, porque são cabeças mais arejadas, e o intercâmbio é positivo. Eu não sei se eles têm preconceito. Se têm, eles escondem, diz a médica sorrindo.

Família longeva

O cirurgião cardíaco Henrique Murad, de 82 anos, segue trabalhando por uma razão principal:

Gosto muito de trabalhar; gosto do que faço, apesar de ter muitos outros interesses. Gosto de cinema, de teatro, não vou mais jogar futebol porque não dá, mas eu gosto da vida e de trabalhar. É prazeroso, diz.

Henrique Murad vem de uma família em que seu pai trabalhava muito. Minha mulher trabalha muito; meus filhos trabalham muito. Faz parte da vida. Não é esforço nenhum. Foi assim que a gente foi educado e é assim que a gente continua.

Na família dele, a bisavó morreu com 98 anos; o pai, com 94; e a mãe, que ainda nadava aos 87 anos, faleceu com 98 anos.

Em razão de um problema de saúde (estenose do canal medular), o médico resolveu parar de operar ao completar 80 anos e mudou de foco, dedicando-se a partir daí ao consultório, ao ensino e à editoria de uma revista médica.