SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Misiones, cidade argentina que faz fronteira com o Paraguai, afirmou ter prendido três brasileiros na tarde desta sexta-feira (31). Eles partiram do Rio de Janeiro e tinham antecedentes criminais, segundo as autoridades.

Dois deles têm registros por tráfico de drogas e um por agressão, de acordo com os policiais. Imagens dos homens sendo conduzidos de uma delegacia para carros de polícia foram divulgadas nas redes sociais.

A cidade argentina também faz fronteira com Santa Catarina e o sul do Paraná. Segundo o órgão, os brasileiros entraram ilegalmente no território argentino e há investigação em curso para saber se integram alguma facção criminosa.

As prisões ocorreram após a operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, para prender integrantes e lideranças do Comando Vermelho.

A policía argentina identificou os acusados como moradores de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

Após a ação, os governos da Argentina, do Paraguai e da Bolívia anunciaram o reforço do controle das fronteiras.

A ministra de Segurança Nacional da Argentina, Patricia Bullrich afirmou pelas redes sociais, também na quarta-feira, que as fronteiras do país estão sendo reforçadas para "proteger os argentinos de qualquer 'desmobilização' que possa ser gerada pelos conflitos no Rio de Janeiro. A segurança do nosso país vem sempre em primeiro lugar".

Em um comunicado assinado nesta quarta-feira (29), o Codena (Conselho de Defesa Nacional) do Paraguai, afirmou que foi emitido um alerta para a tríplice fronteira sobre a possibilidade de membros do Comando Vermelho fugirem a países vizinhos.