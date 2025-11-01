Para o diretor, curador geral e idealizador da Flup, Julio Ludemir, ao homenagear a autora, a Flup reconhece a escrevivência como um gesto político e poético, capaz de reencantar o mundo a partir das vozes negras e periféricas.

Nos últimos anos, na edição de 2024 da Flup, a homenageada foi a historiadora, pesquisadora e ativista, Beatriz Nascimento; em 2023, o escritor Machado de Assis e a Mãe Beata de Iemanjá, escritora e sacerdotisa de um sagrado sem bíblia, fundadora do terreiro de Candomblé Ilê Axé Omiojuarô, em Miguel Couto, na Baixada Fluminense; em 2022, o escolhido foi o compositor e músico Pixinguinha; no formato híbrido virtual e presencial; em 2021, o compositor e músico Aldir Blanc; e em 2020, houve outra homenagem dupla, à antropóloga, ativista e escritora, Lélia Gonzalez e a escritora, cantora, compositora e poeta Carolina Maria de Jesus.

A gente não sai do campo semântico das homenagens e tributos que a gente faz, porem a gente nunca ousou em homenagear um autor em vida. A gente propôs esse desafio da Conceição ao homenagear um autor em vida, o que traz uma responsabilidade muito maior, de partilhar com Conceição toda e qualquer ideia, para que nós a homenageemos e a festejemos, porque tanto ela, como nós, aceitamos esse desafio, diz Ludemir.

Para o diretor, a história da Festa Literária é um pouco a história de Conceição. O crescimento e a visibilidade que a Flup tem tido nos últimos anos, dialogam minimamente com o mesmo público, com o mesmo Brasil da Conceição Evaristo, que vem crescendo consistentemente ano a ano, mês a mês, semana a semana dia a dia, a cada segundo aparece um novo leitor da Conceição Evaristo, afirmou Ludemir à Agência Brasil.

Ele disse ainda que a escolha da escritora ao mesmo tempo homenageia o Brasil das ações afirmativas, das cotas, do que está se desensibilizando, principalmente, a partir de uma política pública.

Em nenhum lugar, as ações afirmativas tiveram um impacto tão amplo e rápido como no Brasil. Nós temos uma nova intelectualidade, temos uma nova classe artística e ninguém representa isso melhor do que Conceição Evaristo. Homenagear Conceição Evaristo é homenagear a obra dela, a militância dela, a biografia, mas tanto a obra, quanto a militância e a biografia dela, são tão relevantes exatamente porque dialogam com este Brasil popular, da mulher negra, com esse Brasil que produz utopias permanentemente, analisou o idealizador da Flup.

Quando você estiver cansado, olhe para uma mulher negra grávida e você vai ver que existe futuro. Um povo que foi escravizado, que teve toda a história que o povo negro tem e que é um povo que jamais deixou de olhar para o futuro, jamais deixou de acreditar quase nessa coisa bíblica de crescei e multiplicai-vos, ressaltou.

Segundo Ludemir, quando se homenageia Conceição, está vendo nela a voz, o corpo, a trajetória, a obra, desse Brasil novo, desse Brasil que continua sendo mais homofóbico, mais transfóbico, que mais mata mulheres, mas por outro lado, não existe esse fenômeno Conceição Evaristo pelo mundo.

Ela produziu e produz uma obra, que hoje em dia ocupa no imaginário brasileiro, o mesmo lugar que o Jorge Amado ocupou, de tocar no coração das pessoas. Quando se lê cada vírgula da Conceição, tem a sensação de que está entrando em contato imediato com a história do Brasil, com o cotidiano, acrescentou.