SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O policial militar que matou quatro pessoas da mesma família em uma pizzaria de Porto Alegre, em junho de 2021, foi condenado a quase 11 anos de prisão. Cabe recurso.

Julgamento durou dois dias e terminou na noite desta sexta-feira (31). A sentença prevê pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 4 anos e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado. O ex-PM foi absolvido do crime de vias de fato. A magistrada responsável pelo caso, Eveline Radaelli Buffon, determinou a prisão imediata do réu, de 29 anos, que estava respondendo ao processo em liberdade, além da perda do cargo público. Ele não teve o nome divulgado.

Homem foi condenado três vezes por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele também recebeu uma condenação por homicídio privilegiado, quando, pela lei, a pessoa que cometeu o crime está tomada por forte emoção ou agiu baseada por motivo moral, e violação de domicílio.

Réu alegou legítima defesa. Cinco testemunhas ligadas às vítimas foram ouvidas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Já a defesa do ex-PM colocou à disposição quatro pessoas para a fase de testemunho.

Relembre o caso

Vítima teria invadido comemoração da família à procura de uma ex-namorada e agredido uma mulher. Ele não estava em serviço e foi retirado da festa pelos quatro homens.

O crime foi em uma pizzaria no bairro Manoel Quintana, em 13 de junho de 2021, em Porto Alegre. Para buscar refúgio, se escondeu em uma pizzaria, foi alcançado pelas vítimas e discutiu com elas dentro do estabelecimento. Depois, atirou e matou a tiros os quatro.