Getúlio Vargas inicia o governo provisório no Brasil (95 anos)

Dia Internacional das Reservas da Biosfera - comemoração instituída pela Unesco por ocasião do aniversário do lançamento do programa Homem e a Biosfera, que veio a público entre 9 e 19 de novembro de 1971, e que está relacionado com a Rede Mundial de Reservas da Biosfera

Apagão no Amapá (5 anos) - explosão seguida de incêndio comprometeu os três transformadores na mais importante subestação do estado

Morte do primeiro-ministro de Israel Yitzhak Rabin (30 anos) - foi assassinado pelo estudante judeu ortodoxo Yigal Amir, militante de extrema-direita, que se opunha às negociações com os palestininos, quando participava num comício pela paz na Praça dos Reis

Dia das Favelas - comemoração de membros da Central Única das Favelas (Cufa), com eventos em várias localidades do Brasil, que está oficializada nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Tem por finalidade marcar a data de uma carta de 4 de novembro de 1900, escrita por um delegado da 10ª Circunscrição do Rio de Janeiro, para o então Chefe da Polícia, Enéas Galvão, sobre a favela do Morro da Providência. O documento é tido como a 1ª referência documentada da história brasileira sobre favelas

Dia dos Inventores