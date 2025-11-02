Esta semana que inicia novembro tem o primeiro feriado do mês e datas importantes na área da comunicação, além do aniversário de dez anos de um dos maiores desastres ambientais do país. Começamos com o Dia de Finados, em 2 de novembro, momento das famílias celebrarem a memória daqueles que já partiram e homenageá-los.
É uma efeméride mais popular entre os seguidores do catolicismo, mas também têm adeptos de outras crenças. O Dia de Finados foi destaque desta reportagem da
Getúlio Vargas inicia o governo provisório no Brasil (95 anos)
Dia Internacional das Reservas da Biosfera - comemoração instituída pela Unesco por ocasião do aniversário do lançamento do programa Homem e a Biosfera, que veio a público entre 9 e 19 de novembro de 1971, e que está relacionado com a Rede Mundial de Reservas da Biosfera
Apagão no Amapá (5 anos) - explosão seguida de incêndio comprometeu os três transformadores na mais importante subestação do estado
Morte do primeiro-ministro de Israel Yitzhak Rabin (30 anos) - foi assassinado pelo estudante judeu ortodoxo Yigal Amir, militante de extrema-direita, que se opunha às negociações com os palestininos, quando participava num comício pela paz na Praça dos Reis
Dia das Favelas - comemoração de membros da Central Única das Favelas (Cufa), com eventos em várias localidades do Brasil, que está oficializada nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Tem por finalidade marcar a data de uma carta de 4 de novembro de 1900, escrita por um delegado da 10ª Circunscrição do Rio de Janeiro, para o então Chefe da Polícia, Enéas Galvão, sobre a favela do Morro da Providência. O documento é tido como a 1ª referência documentada da história brasileira sobre favelas
Dia dos Inventores
Nascimento do dramaturgo e diplomata fluminense Martins Pena (210 anos)
Rompimento de barragem em Bento Rodrigues, subdistrito do município de Mariana, em Minas Gerais, deixando 18 mortos (10 anos)
Dia da Cultura e da Ciência - comemoração do Brasil, criada pela Lei Nº 5.579, de 19 de maio de 1970, e que também é conhecida como "Dia Nacional da Ciência e Cultura Brasileira"
Dia Nacional da Língua Portuguesa - comemoração estabelecida pela Lei Nº 11.310, de 12 de junho de 2006
Dia Mundial da Conscientização sobre Tsunamis - data reconhecida pela ONU
Dia do Radioamador
Dia Nacional do Design - comemoração instituída pelo Decreto de 19 de outubro de 1998
Primeira transmissão da TV Educativa (TVE) (50 anos)
Morte do cantor, músico e sapateador gaúcho Edgard de Almeida Negrão de Lima, o Bob Lester (10 anos)
Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado - comemoração instituída pela ONU na Resolução 56/4, de 5 de novembro de 2001
Dia Nacional do Riso
Lançamento da série ficcional "Teatro de Mistério", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (68 anos) - escrita por Hélio do Soveral, tratava das investigações de crimes de assassinato realizadas pelo Departamento de Polícia Judiciária
Dia do Radialista
Criação da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), autoridade portuária de Santos (45 anos)
Lançamento do programa "O Céu do Brasil", veiculado na Rádio MEC (47 anos) tinha como objetivo abordar os fenômenos celestes, de forma acessível aos ouvintes
Morte do músico e pianista deficiente visual Sidney Marzullo ou Sidney Souza (20 anos) - fundador do Coral composto por deficientes visuais na Cesgranrio, em parceria com a União Cegos do Brasil
Nascimento do cardeal e arcebispo católico fluminense Eugênio de Araújo Sales (105 anos)
Dia Mundial do Urbanismo - comemoração internacional, mais tarde oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Urbanismo". Criada no "Congresso de Besançon" de 1935 na França
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.
