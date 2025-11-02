SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Contrariando discurso da esquerda, Lula volta à defensiva com operação no Rio e sofre ataques; ação ajuda direita a se reposicionar, mulher recebe 21% menos que homem em 54 mil empresas e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (2).

Governo Lula

Lula volta para a defensiva com operação no Rio e sofre ataque em redes, Congresso e estados. Contrariando discurso da esquerda, presidente não critica ação policial mais letal da história e foca endurecimento da lei penal.

Rio de Janeiro

Datafolha: 68% no Rio nunca ouviram falar da ADPF das Favelas, chamada de maldita por Castro. Opiniões contra e a favor a ação que impõe regras a operações policiais empatam na casa dos 40%

Rio de Janeiro

Datafolha: Castro tem maior aprovação após operação mais letal da história do país. Atuação do governo do Rio de Janeiro na segurança pública é aprovada por 37%, mesma taxa dos que consideram trabalho ruim ou péssimo.

Desigualdade de gênero

Mulheres ganham 21% menos que homens nas 54 mil empresas com 100 ou mais funcionários. Dados fazem parte de relatório da Lei da Igualdade Salarial; Supremo ainda deve decidir sobre o tema. Negras recebem, em média, 53,3% da remuneração dos homens branco.

Ilustrada

'O Agente Secreto' retrata Brasil dos anos 1970 com fantasia, humor e violência. Novo longa de Kleber Mendonça Filho, que estreia nesta quinta, desponta como aposta para o próximo.

Política

STF tem maioria católica, um ministro judeu e pode ganhar segundo evangélico. Magistrados negam influência da fé em votos, mas menções bíblicas têm se avolumado.

Minas Gerais

'O maior diferencial sou eu à frente do negócio', diz Pedrinho, dono do Supermercados BH e do Cruzeiro. Empresário filho de lavradores, que estudou até a 8ª série, comanda rede que superou o Pão de Açúcar.

Estados Unidos

Mamdani monta plano populista e chega favorito à eleição de NY; veja propostas. Mulçumano e socialista, candidato surpreendeu partido e representa ascensão da ala mais à esquerda dos democratas.

Política cultural

Netflix, YouTube, TikTok e brasileiros: quem quer o quê na taxação do streaming. Relatório de Doutor Luizinho foi rejeitado por diversos setores. Meta e Google devem pagar menos, o que irritou Prime.

F1

'Estou na jornada para me tornar um ídolo', afirma Gabriel Bortoleto. Paulista tenta conter expectativa a respeito de sua estreia no GP São Paulo, porém estabelece meta ambiciosa na F1. Piloto diz acreditar que dará título mundial ao Brasil.

Família real britânica

Rei Charles 3º pagará pensão anual ao irmão Andrew após retirada de títulos reais, diz jornal. Pagamento será feito com recursos privados do monarca e inclui ajuda para deixar moradia real, segundo The Guardian.