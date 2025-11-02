SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos em todas as regiões no início deste domingo (2), segundo o (CGE) Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura.

Uma área de baixa pressão é a responsável por chuvas fortes na Grande São Paulo, fenômeno que, segundo a CGE, vai atingir inicialmente a zona sul e oeste da capital. Há potencial para alagamentos e rajadas de vento, com precipitações acompanhadas de relâmpagos e trovões.

A CGE alerta para medidas que podem amenizar os efeitos dos alagamentos, como evitar ruas alagadas, ficar em lugar seguro, manter-se longe da rede elétrica e não parar debaixo de árvores.

No caso de dúvida sobre vias bloqueadas, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) pode ser acionada, pelo número 156.