SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manter o foco e controlar a ansiedade é um dos maiores desafios dos estudantes para o Enem 2025, que começa no próximo domingo (9). À medida que o exame nacional se aproxima, a pressão aumenta, o cansaço bate e o nervosismo pode comprometer o desempenho. Saber lidar com esses sentimentos e adotar estratégias para concentração e o equilíbrio mental é essencial para transformar os estudos em notas altas.

Um dos primeiros passos para lidar com a ansiedade pré-Enem e manter o foco é cuidar do ambiente em que se estuda, afirma o professor Cláudio Hansen, gerente pedagógico da Descomplica. Segundo ele, estar próximos de outros estudantes e de professores ou profissionais que entendam esse processo faz diferença.

"Pode ser um grupo de WhatsApp, uma turma presencial, por exemplo. Estar perto de pessoas que estão passando pelo mesmo processo ajuda muito. Eu não entro em aula sem ter aquele momento de acalmá-los, porque entendo a ansiedade crescente", explica Hansen.

Desacelere nessa reta fase

Fabiana Santana, assessora pedagógica do Líder em Mim, programa de educação socioemocional da Somis Educação, afirma que é possível manter o foco nesta fase, apesar da ansiedade e de outros sentimentos que envolvem esse período pré-prova.

"É possível manter o foco, desde que o estudante desacelere. Nessa reta final, eles acham que tem que fazer tudo, e é o contrário", afirma Santana. "Isso é importante para que o corpo e a mente entendam e que ele também descanse".

Para isso, é importante que o estudante tenha uma competência sócio-emocional, chamada de autorregulação. Isso acontece quando a pessoa consegue ter uma habilidade de identificar e gerenciar emoções.

"A falta de autorregulação faz com que o estudante mergulhe em uma emoção ou em um sentimento prejudicial. E, com isso, a um ponto de esgotamento mental e emocional, que levará a um prejuízo", explica Santana.

Para evitar essa situação nessa fase final de preparação para o Enem, o candidato precisa identificar a situação e parar um pouco. A partir desse momento de pausa, o estudante deve se reposicionar emocionalmente, com técnicas como mindfulness, que ajudam a tirar essa pressão.

Planejamento e priorização

Nesta fase final de preparação, o planejamento é uma ferramenta importante de apoio para o estudante. Além do planejar, saber o que priorizar é uma das chaves para diminuir a ansiedade e manter o foco.

Fabiana Santana, assessora pedagógica do Líder em Mim, recomenda que o candidato use um quadro ou uma lista de prioridades para organizar a rotina e manter o foco na preparação das provas.

"O candidato precisa ter consciência do que é prioridade. Se ele contar só com a mente, ou vai focar demais em um ponto, ou vai deixar outra pendente, o que pode gerar fluxo de desorganização e, consequentemente, ter ansiedade", explica Santana.

Estudar certo é melhor do que estudar mais

Para o professor Cláudio Hansen, da Descomplica, o segredo nesta reta final não é estudar mais, mas estudar com estratégia. Isso significa que o estudante deve escolher os temas em que se encontra com mais dificuldade ou até mesmo estudar os conteúdos que mais caem.

"Se eu falar para o aluno estudar menos, talvez isso cause até um nervoso nele. Agora é hora de estudar certo. Olhar o que mais cai, fazer diagnóstico dos pontos fracos e direcionar o estudo. É entender em qual competência você está perdendo ponto e trabalhar nela", afirma Hansen.

Diagnóstico e autoconhecimento

Um dos pilares dessa fase é o autoconhecimento. Segundo Hansen, da Descomplica, ter clareza sobre o que sabe e o que não sabe ajuda o estudante neste momento. "Quanto mais o aluno entende o que cai, o que é importante e como cai, mais calmo ele fica."

Por isso, o primeiro passo é descobrir qual é a sua melhor maneira de estudar, seja visual, auditiva ou cinestésica.

Visual: há quem absorva melhor o conteúdo ao enxergar conexões e imagens. Então, para você que se identifica com esse time, o caminho é montar mapas mentais, colar post-its, esquemas coloridos e assistir a vídeos, por exemplo. Auditivo: É quem aprende a partir da audição. Para esses, o recomendado é ouvir podcasts, áudios gravados com sua própria explicação do conteúdo e até paródias ajudam na fixação da matéria. Ler em voz alta também ajuda no processo. Cinestésico: É quem aprende na prática. Escrever resumos, fazer exercícios escritos e produzir redações são boas estratégias para memorizar e aprender.

Sempre descansar e realizar pausas

O sono de qualidade é essencial nessa semana pré- Enem. O descanso recupera o corpo e a mente e, assim, consolidando o que foi aprendido. Além disso, respeitar os horários de estudo também é fundamental.

"Dormir, beber água e cuidar de você é se preparar para o Enem. Isso não é detalhe. Um estudante que não está com sono em dia não vai ter a performance que poderia ter", afirma Hansen.

