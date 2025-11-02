SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fortes rajadas de vento derrubaram uma estrutura metálica durante uma festa universitária, na madrugada deste domingo (2), em Regente Feijó, no interior de São Paulo. Um homem de 47 anos morreu após ser atingido por um galho de árvore.

Os ventos chegaram a 95 km/h, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil estadual (CGE). Na hora do incidente, acontecia uma festa de estudantes de um curso de medicina no local, no Aeropark Clube de Voo Desportivo, localizado na Rodovia Raposo Tavares. Eles celebravam a marca de metade do curso.

O homem sofreu traumatismo craniano. Ele foi socorrido, não resistiu aos ferimentos e morreu, conforme informou a Defesa Civil.

Equipes da Defesa Civil municipal de Presidente Prudente, da Defesa Civil de Regente Feijó e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro a cerca de 40 pessoas, que foram encaminhadas para o Hospital Regional e para a Santa Casa de Presidente Prudente.

Três delas seguem internadas, enquanto as demais, com ferimentos leves, foram atendidas e liberadas. A Defesa Civil informou que está acompanhando o caso desde as primeiras horas e prestando o apoio necessário.

A comissão de formatura, responsável pela celebração, manifestou profundo pesar e consternação pelo ocorrido. Em nota publicada nas redes sociais, afirmou que o evento foi organizado pela empresa Euphoria e que uma forte tempestade com ventos intensos atingiu a estrutura instalada no local, ocasionando o acidente.

A comissão afirma que prioridade é "prestar todo o apoio e solidariedade às famílias e amigos das vítimas, bem como aos colegas que vivenciaram esse momento tão difícil que abalou profundamente toda a comunidade acadêmica".

A Grande São Paulo enfrentava chuvas contínuas e ventos fortes na madrugada. O município chegou a ficar em estado de atenção para alagamentos, segundo o CGE. Embora o alerta tenha sido encerrado por volta das 5h45, o órgão informou que o clima permanece instável, com risco de novos temporais e rajadas de vento devido a uma área de baixa pressão que atua sobre a Grande São Paulo.