Cerca de 600 mil visitantes deverão passar pelos seis cemitérios do Distrito Federal por conta do feriado do Dia de Finados, celebrado neste domingo (2). A movimentação corresponde ao acumulado dos últimos três dias, informou a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF).

A pasta promove neste período uma ação de acolhimento psicossocial e esclarecimento de informações sobre os serviços públicos funerários, com uma cartilha com orientações à população. As ações abrangem os cemitérios Planaltina, Sobradinho, Brazlândia, Gama, Taguatinga e Asa Sul.

Entre os informes da cartilha, por exemplo, está o sepultamento social. Têm direito ao benefício os responsáveis por um ente falecido cuja renda familiar seja igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa. Para isso, é necessário comparecer ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) ou Centro de Referência Especial e Assistência Social (CREAS) de sua Região Administrativa e solicitar o serviço.

A família que receber o auxílio por morte tem direito a todos os itens que forem fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, que podem ser: caixão, velório e sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela, pagamento de taxas e colocação de placa de identificação.