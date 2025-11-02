SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso na sexta-feira (31) em Tauá, no interior do Ceará, suspeito de tentar manter uma menina de 9 anos em cárcere privado após abordá-la na rua.

Menina pediu socorro em via pública e foi ajudada pela população local. De acordo com a Polícia Militar do Ceará, por volta das 11h40 um agente da PM foi informado de que uma menina pedia socorro em uma rua do Loteamento São Geraldo.

Criança contou que homem tentou levá-la para um matagal. A menina relatou que, ao descer do ônibus escolar, foi abordada por um motociclista que tentou conduzi-la a uma área de vegetação e chegou a tentar tocá-la.

Ela conseguiu escapar e foi socorrida por pessoas que estavam próximas. Policiais foram até o local e encontraram a vítima em estado de "abalo emocional".

Imagens de câmeras ajudaram a identificar o suspeito. Com base nas filmagens de segurança, os policiais visualizaram uma moto Honda Fan azul e um homem com as mesmas características descritas pela vítima. O nome dele não foi divulgado.

Suspeito foi localizado e preso no dia seguinte. Por volta das 11h de deste sábado (1º), durante patrulhamento na BR-020, no bairro Alto Brilhante, os agentes encontraram o homem. Ele tentou resistir à abordagem, mas foi contido. O veículo usado no crime era o mesmo visto nas imagens.

Homem admitiu abordagem e foi reconhecido pela vítima, segundo a polícia. Durante a ação, o suspeito confessou ter dado "carona" à criança e, depois, foi reconhecido por ela. Na casa dele, os policiais apreenderam a camisa usada no momento do crime.

Ele foi preso. O homem foi autuado por tentativa de sequestro e cárcere privado, com base no artigo 148 do Código Penal.