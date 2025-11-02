SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma colisão entre três carros na rodovia BR-373, na altura do município de Guamiranga (195 km de Curitiba), deixou quatro pessoas mortas na noite deste sábado (1º).

O acidente envolveu um veículo Gol, uma Toyota Hilux e um T-Cross.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o Gol trafegava no sentido Ponta Grossa, quando perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu contra a Toyota Hilux, que transitava no sentido oposto.

Um veículo T-Cross, que também trafegava na rodovia no sentido Ponta Grossa, acabou atingindo o Gol. O motorista perdeu o controle do carro e saiu da via.

Os quatro ocupantes do Gol -três homens e uma mulher- morreram no local. O motorista da Toyota Hilux teve ferimentos leves e a passageira saiu ilesa. O condutor do T-Cross não se feriu.