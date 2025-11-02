SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três pessoas foram baleadas na tarde deste domingo (2) durante buscas da PM pelos autores de um assalto contra um casal na Vila Andrade, ao lado do Morumbi e de Paraisópolis, zona sul de São Paulo.

Dois dos atingidos são suspeitos de cometer o crime. O terceiro é um pedestre que passava pelo local no momento dos disparos e acabou vítima de bala perdida.

Todos foram socorridos. A dupla foi encaminhada ao pronto-socorro de Campo Limpo e o morador, ao Hospital das Clínicas. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a busca pelos suspeitos começou logo que o casal foi vítima do assalto, na avenida Giovanni Gronchi. Extensa e congestionada, a via se tornou ponto recorrente de assaltos na zona sul.

Cada um dos suspeitos conduzia uma motocicleta, informou a SSP, e ambos receberam os policiais com disparos. Um deles atingiu o morador, que foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.

A SSP afirmou que o "caso será devidamente investigado pelas polícias Civil e Militar" e que "a apuração incluirá a análise das imagens captadas pelas câmeras corporais utilizadas pelos PMs".

A Folha de S.Paulo apurou que os autores do crime levaram celulares e alianças das vítimas e que a mulher sofreu ferimentos nas mãos durante o assalto.

A polícia suspeita que um dos atingidos é o mesmo que se envolveu em roubo recente de uma farmácia, ocasião na qual matou um idoso.

SP