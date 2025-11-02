SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), apresentou-se neste domingo (2) na Paróquia Santa Rosa de Lima, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.

Um vídeo publicado em perfis bolsonaristas mostra Castro sendo aplaudido por fiéis da igreja após supostamente cantar uma canção. Ele estaria no pavimento superior da igreja.

A assessoria do governador informou que o vídeo é verídico, destacando que ele canta nesta igreja todas as semanas. Castro é cantor católico e membro da Renovação Carismática.

O governador tem atuado para aproveitar o saldo político da Contenção, operação policial mais letal da história do país, com 121 mortos.

Com os holofotes voltados para sua gestão, ele fez cobranças à atuação do governo Lula (PT) e das Forças Armadas na segurança pública. "É o Rio de Janeiro sozinho", disse, durante entrevista na terça-feira (28) em que também criticou o STF (Supremo Tribunal Federal).

Na última quinta (30), recebeu apoio de governadores aliados, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), que elogiou a ação com mais de uma centena de mortes, e se reuniu com alguns deles no Rio, incluindo os presidenciáveis Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Romeu Zema (Novo-MG).

A gestão Castro chegou ao seu maior índice de aprovação desde 2022, com 40% dos moradores do Rio de Janeiro e da região metropolitana da capital achando o trabalho ótimo ou bom, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1º).

A proporção de quem desaprova o governo também chegou ao patamar mais alto, com 34% na soma de ruim e péssimo. Já 23% consideraram o governo regular, índice mais baixo no período do levantamento.

A atuação da gestão Castro na segurança pública após a Contenção, operação policial mais letal da história do país, com 121 mortos, é aprovada por 37%, que a consideram ótima ou boa. O trabalho é regular para 25% e péssimo para 37%.