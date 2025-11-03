SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As estruturas de ao menos 20 escolas municipais foram afetadas pela chuva forte, acompanhada de rajadas de vento, que atingiu Assis, no interior de São Paulo, neste domingo (2). A prefeitura decretou estado de calamidade pública.

Segundo a Defesa Civil, os prédios escolares passam por vistorias para levantamento detalhado dos danos provocados pelo temporal.

As aulas foram suspensas na rede municipal nesta segunda-feira (3). Segundo a prefeitura, a decisão foi tomada para garantir a execução de serviços de limpeza, organização e avaliação estrutural das unidades.

Uma força-tarefa municipal foi montada para os trabalhos nas escolas atingidas.

A chuva provocou a queda de 90 árvores, destelhamentos em casas e ao menos um desabamento de imóvel. Houve ainda rompimento de fiações elétricas e alagamentos.

A região da praça da Concha Acústica foi uma das mais afetadas.

As chuvas, acompanhadas de rajadas de vento, derrubaram 80 árvores em Américo Brasiliense, destelharam imóveis e causaram o rompimento de fiação de energia. Alguns bairros ficaram sem energia elétrica no domingo.

O temporal causou danos também em Barretos, com pontos de alagamento, queda de poste e árvores.

O acesso à rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326) chegou a ser bloqueado temporariamente devido ao acúmulo de água.

Segundo a Defesa Civil, em uma área onde havia obras viárias, o solo cedeu, o que levou ao rompimento de uma tubulação de água e vazamento. A concessionária responsável pelo abastecimento isolou o local e começou os reparos.

Em Araraquara houve quedas de árvores e destelhamentos em vários bairros, além de pontos de alagamentos.

Um raio atingiu a residência de um casal de idosos em Magda e provocou um incêndio. Sem ferimentos, os dois moradores foram acolhidos por familiares e o imóvel precisou ser interditado.

Na madrugada de domingo, fortes rajadas de vento derrubaram uma estrutura metálica durante uma festa universitária em Regente Feijó. Um homem de 47 anos morreu após ser atingido por um galho de árvore.

Os ventos chegaram a 95 km/h, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil estadual (CGE). Na hora do incidente, acontecia uma festa de estudantes de um curso de medicina no local, no Aeropark Clube de Voo Desportivo, localizado na Rodovia Raposo Tavares. Eles celebravam a marca de metade do curso.