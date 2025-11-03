SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas registradas na cidade de São Paulo neste final de semana devem permanecer nos próximos dias e seguir pelo menos até quinta-feira (6), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta segunda-feira (3), diz o CGE, a temperatura se mantém de 17°C a 24°C. O dia será nublado, com previsão de chuvas isoladas para a manhã e pancadas à tarde.

A previsão para terça-feira (4) não destoa muito, com mínimas de 18°C e máxima de 26°C. Novas chuvas devem atingir a capital, mas somente durante a tarde.

A maior temperatura deve chegar na quarta-feira (5), quando termômetros na capital podem registrar até 30°C segundo o Inmet. O dia será de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O paulistano deverá encontrar o mesmo cenário na quinta (6), afirma o Inmet, segundo quem a variação permanecerá de 17°C a 26°C.

A umidade relativa do ar seguirá estável e acima dos 50% na capital, dadas as chuvas previstas ao longo da semana ?que também atingirão cidades da Grande São Paulo, diz o Inmet.

A intensidade dos ventos, por sua vez, seguirá entre fraca e moderada, com rajadas previstas para todos os dias.

A previsão da semana é a mesma para o interior e o litoral paulista. A chuva deve dar uma trégua na terça na região sul do estado, o que deve se estender ao sudoeste paulista a partir de quinta.

A previsão também é de chuva nas demais capitais do Sudeste.

Belo Horizonte, por exemplo, deve registrar pancadas de chuva pela manhã, à tarde e à noite nesta segunda, com temperatura mínima de 18°C e máxima de 29°C.

O mesmo está previsto para Vitória e Rio de Janeiro, onde os termômetros não devem passar de 31°C e 30°C, respectivamente.