SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo gasta mais com comunicação, Lula pode ter a menor inflação acumulada desde FHC, EUA ajudam Cuba após furacão e outras notícias para começar esta segunda-feira (3).

BRASÍLIA

Governo Lula infla verba de comunicação antes de ano eleitoral e vai na contramão de cortes. Secretaria de Comunicação diz que cumpre lei ao promover políticas públicas e cita bloqueio em parte do orçamento.

ENTREVISTA DA 2ª

Governo quer urgência no novo antitruste digital e não teme reação dos EUA, diz Dario Durigan. Secretário-executivo da Fazenda espera tramitação acelerada do projeto que aumenta poder do Cade sobre as big techs. Brasil optou por não avançar com imposto sobre plataformas e moderação de conteúdo, que poderiam gerar retaliação de Trump.

MERCADO

Lula 3 pode ter a menor inflação acumulada desde FHC, mas governo ainda vê desafio para 2026. Presidente pode chegar ao fim do mandato com menor resultado desde criação das metas da inflação, em 1999. Se inflação acumulada de 19,11% se confirmar, será batido o recorde do segundo mandato de Lula, quando o país registrou 22,1%.

RORAIMA

Mendonça suspende julgamento de governador após RR contratar seu instituto. Procurado, gabinete do ministro não se manifestou. Instituto fundado por Mendonça recebeu R$ 273 mil do governo Denarium.

BANCO CENTRAL

Após Master, BC quer deixar mais clara remuneração de corretoras na venda de CDBs. Discussões dentro do BC se inspiram nas regras criadas pela CVM. Eventual liquidação do Master pode levar à maior indenização de depositantes já feita pelo FGC.

FILMES

'O Agente Secreto' retrata Brasil dos anos 1970 com fantasia, humor e violência. Novo longa de Kleber Mendonça Filho, que estreia nesta quinta, desponta como aposta para o próximo Oscar. Misturando memória e política, filme sela parceria do diretor com Wagner Moura, nascida em Cannes há duas décadas.

MINAS GERAIS

'O maior diferencial sou eu à frente do negócio', diz Pedrinho, dono do Supermercados BH e do Cruzeiro. Empresário filho de lavradores, que estudou até a 8ª série, comanda rede que superou o Pão de Açúcar. Marca própria faz sucesso nas redes sociais e tem fãs até entre torcedores do Atlético Mineiro.