SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Universidade Presbiteriana Mackenzie está com inscrições abertas para o vestibular 2026. O processo seletivo contempla os três campi da instituição ?em Higienópolis (na cidade de São Paulo), Alphaville e Campinas.

Os candidatos interessados poderão escolher entre as duas modalidades de ingresso, o vestibular próprio ou utilizar a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) das edições de 2022, 2023 ou 2024.

- Quer treinar a redação do Enem? Conheça a plataforma de IA da Folha sugere temas e corrige textos

De acordo com o edital da instituição, a prova do processo seletivo próprio será composta por questões de português, inglês, física, química, matemática, biologia, história e geografia, além de uma redação.

O grupo 1 é formado pelos cursos de arquitetura e urbanismo, cinema e audiovisual, design, direito, jornalismo, letras, pedagogia, publicidade e propaganda e teologia. O exame para esse grupo será aplicado no dia 26 de novembro, às 13h.

Já o grupo 2 inclui os cursos de administração, administração (COMEX), ciência da computação, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências econômicas, engenharias (todas), farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia, química, sistemas de informação e tecnologia em gastronomia. A prova para esse grupo será no dia 27 de novembro, às 13h.

No campus Alphaville, os cursos disponíveis no processo seletivo são de administração, ciência da computação, direito e sistemas de informação.

Já no campus Campinas, os estudantes poderão se inscrever para os cursos de administração, direito, engenharia civil e engenharia de produção. As provas nos dois campi serão aplicadas no dia 8 de novembro, às 13h.

Para o ingresso via nota do Enem, o candidato poderá utilizar as notas obtidas nas edições do exame de 2022, 2023 ou 2024.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site oficial do Mackenzie. Na página, o candidato precisará escolher a unidade e modalidade desejada.

Segundo a universidade presbiteriana, a taxa de inscrição tem o valor promocional de R$ 100 até o dia 28 de outubro. Após essa data, o valor será de R$ 200 até o encerramento do prazo, no dia 13 de novembro.

*

CALENDÁRIO VESTIBULAR MACKENZIE 2026

- Período de inscrição: até 13 de novembro

- Valor da taxa de inscrição: R$ 100 (até o dia 28 de outubro) e R$ 200 (após dia 28 de outubro até 13 de novembro)

- Aplicação da prova no vestibular próprio: 26 e 27 de novembro (no campus Higienópolis); e dia 8 de novembro (nos campi Alphaville e Campinas)

A Folha oferece assinatura gratuita para estudantes que se inscreverem no Enem; clique aqui para saber mais.