BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) se hospeda em um barco em Belém, com capacidade de hotel, durante os dias voltados à COP30, a conferência do clima da ONU.

A assessoria da Presidência da República confirmou à Folha que Lula já está hospedado no barco, como disse que faria em uma visita a Belém no começo de outubro.

O presidente está na cidade desde sábado (1°), onde cumpre agendas que antecedem a cúpula de chefes de Estado e de governo, que será realizada na quinta (6) e na sexta (7) na cidade. Já a COP30 será realizada de 10 a 21 de novembro.

O chefe do Executivo está hospedado no barco Iana 3, a partir de um contrato de locação com a Icotur Transporte e Turismo, segundo a Presidência.

"A embarcação atende às especificações necessárias para receber o presidente e sua equipe, operando como um hotel", disse a assessoria da Presidência.

"A presidência buscou soluções que fossem adequadas para receber o presidente, cumprindo a legislação vigente, o que inclui segurança, preço e conforto", cita a nota.

O Iana 3 é um barco com características de embarcações regionais da Amazônia e permanecerá atracado na Base Naval de Val-de-Cans, conforme a assessoria.

Até o final de outubro, o local de hospedagem de Lula em Belém estava incerto. Um barco da Marinha cogitado para receber o presidente foi considerado inadequado pelas especificações exigidas para a estada do mandatário.

Em meio à crise de hospedagem em Belém, o presidente Lula disse no começo de outubro que pretendia dispensar um hotel e se hospedar numa embarcação.

"Falei para a [primeira-dama] Janja, não vou nem para hotel, vou dormir num barco", disse Lula, em um evento de entrega de obras da educação em Breves (PA), cidade na porção ocidental do arquipélago do Marajó.

"Enquanto os gringos estiverem dormindo, eu vou estar pescando. Quem sabe eu consigo pegar um filhote, um pirarucu", afirmou o presidente, referindo-se a peixes amazônicos.

A crise de hospedagem está em curso em Belém desde janeiro, em razão de preços exorbitantes cobrados por hotéis e proprietários de imóveis disponíveis para locação durante a COP30.