O relatório foi feito pela Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com nota distribuída à imprensa, mais de 95% dos identificados tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho e 54% eram de fora do estado. Apenas dois laudos resultaram em perícias inconclusivas.

A Polícia Civil descreve que 97 das pessoas mortas apresentavam históricos criminais relevantes. Entre os mortos, 59 tinham mandados de prisão pendentes.

O comunicado oficial admite que outras 17 não apresentaram histórico criminal, mas segundo as investigações posteriores, 12 apresentaram indícios de participação no tráfico em suas redes sociais.

A lista nomina as pessoas mortas como neutralizados e assinala que 62 desses são de outros estados: 19 do Pará, 9 do Amazonas, 12 da Bahia, 4 do Ceará, 2 da Paraíba, 1 do Maranhão, 9 de Goiás, 1 de Mato Grosso, 3 do Espírito Santo, 1 de São Paulo e 1 do Distrito Federal.

Doca

Relatório da Polícia diz que há no Rio de Janeiro chefes de organizações criminosas de 11 estados da Federação, de quatro das cinco regiões do país. O principal alvo da operação - Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, líder do Comando Vermelho (CV) segue em liberdade após seis dias da operação policial.

Nenhuma das pessoas mortas havia sido denunciada à Justiça pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro criou um observatório para acompanhar a apuração sobre o cumprimento da lei pelas policias Civil e Militar durante a Operação Contenção.

Moraes hoje no Rio