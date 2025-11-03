RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou nesta segunda-feira (3) o nome de 115 mortos na Operação Contenção contra o Comando Vermelho, nos complexos do Alemão e da Penha, na terça (28).
Dois mortos ainda não foram identificados.
A operação deixou 121 mortos, sendo 4 policiais. O número fez dela a ação mais letal da história do Brasil, superando o massacre do Carandiru, que teve 111 mortos, em outubro de 1992.
A Defensoria Pública do Estado informou neste domingo (2) que todos os corpos foram liberados e que a perícia do IML (Instituto Médico-Legal) foi oficialmente encerrada. Também afirmou que segue acompanhando o caso e prestando assistência às famílias.
*
VEJA OS NOMES
FABIANO MARTINS AMANCIO
BRENDON CÉSAR DA SILVA SOUZA
YURI DOS SANTOS BARRETO
RICHARD SOUZA DOS SANTOS
JONAS DE AZEREDO VIEIRA
JUAN MARCIEL PINHO DE SOUZA
ALESSANDRO ALVES DE SOUZA
CARLOS HENRIQUE CASTRO SOARES DA SILVA
CAUÃN FERNANDES DO CARMO SOARES
MARLLON DE MELO FELISBERTO
MAICON THOMAZ VILELA DA SILVA
ALEILSON DA CUNHA LUZ JUNIOR
HERCULES SALLES DE LIMA
VICTOR HUGO RANGEL DE OLIVEIRA
RONALDO JULIÃO DA SILVA
WALDEMAR RIBEIRO SARAIVA
KAUÃ TEIXEIRA DOS SANTOS
JEANDERSON BISMARQUE SOARES DE ALMEIDA
ALESSANDRO ALVES SILVA
MARCOS VINICIUS DA SILVA LIMA
CÉLIO GUIMARÃES JÚNIOR
MARCIO DA SILVA DE JESUS
YAN DOS SANTOS FERNANDES
NELSON SOARES DOS REIS CAMPOS
WILLIAN BOTELHO DE FREITAS BORGES
MAXWEL ARAÚJO ZACARIAS
MARCOS ADRIANO AZEVEDO DE ALMEIDA
ANDRÉ LUIZ FERREIRA MENDES JUNIOR
YAGO RAVEL RODRIGUES ROSARIO
EDIONE DOS SANTOS DIAS
DIEGO DOS SANTOS MUNIZ
WENDEL FRANCISCO DOS SANTOS
HITO JOSÉ PEREIRA BASTOS
MAICON PYTERSON DA SILVA
CARLOS EDUARDO SANTOS FELÍCIO
NAILSON MIRANDA DA SILVA
FELIPE DA SILVA
LUIZ CLAUDIO DA SILVA SANTOS
FRANCISCO NATANIEL ALVES GONÇALVES
VITOR EDNILSON MARTINS
LUAN CARLOS MARCOLINO DE ALCÂNTARA
FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS
RODOLFO PANTOJA DA SILVA
EDSON DE MAGALHÃES PINTO
DANILO FERREIRA DO AMOR DIVINO
FRANCISCO MYLLER MOREIRA DA CUNHA
WESLEY MARTINS E SILVA
FABIO FRANCISCO SANTANA SALES
LUCIANO RAMOS SILVA
LUIZ EDUARDO DA SILVA MATTOS
VANDERLEY SILVA BORGES
LUCAS DA SILVA LIMA
MICHEL MENDES PEÇANHA
EMERSON PEREIRA SOLIDADE
LUCAS GUEDES MARQUES
LEONARDO FERNANDES DA ROCHA
JÔNATAS FERREIRA SANTOS
ANDERSON DA SILVA SEVERO
LUIZ CARLOS DE JESUS ANDRADE
ALESSANDRO MARTINS MOREIRA DE OLIVEIRA
YURE CARLOS MOTHÉ SOBRAL PALOMO
TIAGO NEVES REIS
MARCOS ANTONIO SILVA JUNIOR
DIOGO GARCEZ SANTOS SILVA
FRANCISCO TEIXEIRA PARENTE
RAFAEL DE MORAES SILVA
GABRIEL LEMOS VASCONCELOS
WELLINSON DE SENA DOS SANTOS
CLEYS BANDEIRA DA SILVA
JOSIGLEDSON DE FREITAS SILVA
JONATHA DANIEL BARROS DA SILVA
JOSÉ PAULO NASCIMENTO FERNANDES
CLEITON CESAR DIAS MELLO
CLEITON SOUZA DA SILVA
RICARDO AQUINO DOS SANTOS
ADAILTON BRUNO SCHMITZ DA SILVA
WELLINGTON BRITO DOS SANTOS
EVANDRO DA SILVA MACHADO
RONALD OLIVEIRA RICARDO
EDER ALVES DE SOUZA
GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA
RAFAEL CORREA DA COSTA
FABIAN ALVES MARTINS
ARLEN JOÃO DE ALMEIDA
DOUGLAS CONCEIÇÃO DE SOUZA
BRUNO CORREA DA COSTA
KAUÃ DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA
JEAN ALEX SANTOS CAMPOS
FABRICIO DOS SANTOS DA SILVA
WAGNER NUNES SANTANA
LUAN CARLOS DIAS PASTANA
CLEIDESON SILVA DA CUNHA
KLEBER IZAIAS DOS SANTOS
WALLACE BARATA PIMENTEL
ADAN PABLO ALVES DE OLIVEIRA
LUCAS ALVES ARAUJO
FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS
BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA
BRUNO DOS SANTOS RAIMUNDO
ELIEL CASTRO DE JESUS
ROBSON DA SILVA MONTEIRO
TARCISIO DA SILVA CARVALHO
KEVEN VINICIUS SOUSA RAMOS
WILLIAM DOS SANTOS BARBOSA
JORGE BENEDITO CORREA BARBOSA
WELLINGTON SANTOS DE JESUS
JORGE SANTOS DOS ANJOS
RUBENS LOURENÇO DOS SANTOS
LUCAS DA CONCEIÇÃO
CLEITON SOUZA DA SILVA
DOUGLAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA
GILBERTO NASCIMENTO DA ROCHA
ERICK VIEIRA DE PAIVA
MARCOS AURELIO AMARAL CARREIRA
DIOGO SOUZA NUNES