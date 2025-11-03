RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou nesta segunda-feira (3) o nome de 115 mortos na Operação Contenção contra o Comando Vermelho, nos complexos do Alemão e da Penha, na terça (28).

Dois mortos ainda não foram identificados.

A operação deixou 121 mortos, sendo 4 policiais. O número fez dela a ação mais letal da história do Brasil, superando o massacre do Carandiru, que teve 111 mortos, em outubro de 1992.

A Defensoria Pública do Estado informou neste domingo (2) que todos os corpos foram liberados e que a perícia do IML (Instituto Médico-Legal) foi oficialmente encerrada. Também afirmou que segue acompanhando o caso e prestando assistência às famílias.

VEJA OS NOMES

FABIANO MARTINS AMANCIO

BRENDON CÉSAR DA SILVA SOUZA

YURI DOS SANTOS BARRETO

RICHARD SOUZA DOS SANTOS

JONAS DE AZEREDO VIEIRA

JUAN MARCIEL PINHO DE SOUZA

ALESSANDRO ALVES DE SOUZA

CARLOS HENRIQUE CASTRO SOARES DA SILVA

CAUÃN FERNANDES DO CARMO SOARES

MARLLON DE MELO FELISBERTO

MAICON THOMAZ VILELA DA SILVA

ALEILSON DA CUNHA LUZ JUNIOR

HERCULES SALLES DE LIMA

VICTOR HUGO RANGEL DE OLIVEIRA

RONALDO JULIÃO DA SILVA

WALDEMAR RIBEIRO SARAIVA

KAUÃ TEIXEIRA DOS SANTOS

JEANDERSON BISMARQUE SOARES DE ALMEIDA

ALESSANDRO ALVES SILVA

MARCOS VINICIUS DA SILVA LIMA

CÉLIO GUIMARÃES JÚNIOR

MARCIO DA SILVA DE JESUS

YAN DOS SANTOS FERNANDES

NELSON SOARES DOS REIS CAMPOS

WILLIAN BOTELHO DE FREITAS BORGES

MAXWEL ARAÚJO ZACARIAS

MARCOS ADRIANO AZEVEDO DE ALMEIDA

ANDRÉ LUIZ FERREIRA MENDES JUNIOR

YAGO RAVEL RODRIGUES ROSARIO

EDIONE DOS SANTOS DIAS

DIEGO DOS SANTOS MUNIZ

WENDEL FRANCISCO DOS SANTOS

HITO JOSÉ PEREIRA BASTOS

MAICON PYTERSON DA SILVA

CARLOS EDUARDO SANTOS FELÍCIO

NAILSON MIRANDA DA SILVA

FELIPE DA SILVA

LUIZ CLAUDIO DA SILVA SANTOS

FRANCISCO NATANIEL ALVES GONÇALVES

VITOR EDNILSON MARTINS

LUAN CARLOS MARCOLINO DE ALCÂNTARA

FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS

RODOLFO PANTOJA DA SILVA

EDSON DE MAGALHÃES PINTO

DANILO FERREIRA DO AMOR DIVINO

FRANCISCO MYLLER MOREIRA DA CUNHA

WESLEY MARTINS E SILVA

FABIO FRANCISCO SANTANA SALES

LUCIANO RAMOS SILVA

LUIZ EDUARDO DA SILVA MATTOS

VANDERLEY SILVA BORGES

LUCAS DA SILVA LIMA

MICHEL MENDES PEÇANHA

EMERSON PEREIRA SOLIDADE

LUCAS GUEDES MARQUES

LEONARDO FERNANDES DA ROCHA

JÔNATAS FERREIRA SANTOS

ANDERSON DA SILVA SEVERO

LUIZ CARLOS DE JESUS ANDRADE

ALESSANDRO MARTINS MOREIRA DE OLIVEIRA

YURE CARLOS MOTHÉ SOBRAL PALOMO

TIAGO NEVES REIS

MARCOS ANTONIO SILVA JUNIOR

DIOGO GARCEZ SANTOS SILVA

FRANCISCO TEIXEIRA PARENTE

RAFAEL DE MORAES SILVA

GABRIEL LEMOS VASCONCELOS

WELLINSON DE SENA DOS SANTOS

CLEYS BANDEIRA DA SILVA

JOSIGLEDSON DE FREITAS SILVA

JONATHA DANIEL BARROS DA SILVA

JOSÉ PAULO NASCIMENTO FERNANDES

CLEITON CESAR DIAS MELLO

CLEITON SOUZA DA SILVA

RICARDO AQUINO DOS SANTOS

ADAILTON BRUNO SCHMITZ DA SILVA

WELLINGTON BRITO DOS SANTOS

EVANDRO DA SILVA MACHADO

RONALD OLIVEIRA RICARDO

EDER ALVES DE SOUZA

GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA

RAFAEL CORREA DA COSTA

FABIAN ALVES MARTINS

ARLEN JOÃO DE ALMEIDA

DOUGLAS CONCEIÇÃO DE SOUZA

BRUNO CORREA DA COSTA

KAUÃ DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA

JEAN ALEX SANTOS CAMPOS

FABRICIO DOS SANTOS DA SILVA

WAGNER NUNES SANTANA

LUAN CARLOS DIAS PASTANA

CLEIDESON SILVA DA CUNHA

KLEBER IZAIAS DOS SANTOS

WALLACE BARATA PIMENTEL

ADAN PABLO ALVES DE OLIVEIRA

LUCAS ALVES ARAUJO

FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS

BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA

BRUNO DOS SANTOS RAIMUNDO

ELIEL CASTRO DE JESUS

ROBSON DA SILVA MONTEIRO

TARCISIO DA SILVA CARVALHO

KEVEN VINICIUS SOUSA RAMOS

WILLIAM DOS SANTOS BARBOSA

JORGE BENEDITO CORREA BARBOSA

WELLINGTON SANTOS DE JESUS

JORGE SANTOS DOS ANJOS

RUBENS LOURENÇO DOS SANTOS

LUCAS DA CONCEIÇÃO

CLEITON SOUZA DA SILVA

DOUGLAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA

GILBERTO NASCIMENTO DA ROCHA

ERICK VIEIRA DE PAIVA

MARCOS AURELIO AMARAL CARREIRA

DIOGO SOUZA NUNES


