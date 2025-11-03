SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma jovem de 20 anos foi morta com um tiro na cabeça durante assalto na noite de sábado (1º) em Sapopemba, na zona leste de São Paulo.

Beatriz Munhos estava dentro de um carro na rua Pacoceira ao lado do pai e do namorado. Eles aguardavam o suposto comprador de um drone -o pai da vítima, Lucas Munhoz, trabalha com o equipamento. A família é de Sorocaba, no interior paulista.

Dois criminosos anunciaram o assalto. A dupla estava em uma motocicleta escura e sem placa, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Beatriz chegou a usar spray de pimenta contra os suspeitos, que reagiram e atiraram. Os assaltantes levaram o celular de Lucas.

Ela foi levada ao Hospital Estadual de Sapopemba, não resistiu e morreu.

No momento da fuga, criminosos deixaram para trás uma bolsa térmica semelhante à usada por entregadores.

Segundo a SSP, a PM encontrou momentos depois uma motocicleta com as mesmas características daquela utilizada no assalto. O veículo foi apreendido e passará por perícia.

Lucas falou sobre a morte da filha nas redes sociais na tarde de domingo (2). Em vídeo, disse que "nossa filha não pode ser mais uma estatística! Nenhum pai e mãe deve perder um filho como perdemos nossa princesa! Nossa pequena! Nossa chefinha!".

Escreveu ainda que autoridades e governantes não podem ignorar a guerra que se instala dia após dia no Brasil. "Até quando viveremos este banho de sangue e atrocidades?"