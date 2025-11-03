RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou nesta segunda-feira (3) o nome de 115 mortos na Operação Contenção contra o Comando Vermelho, nos complexos do Alemão e da Penha, na terça (28).

Dois mortos ainda não foram identificados.

A operação deixou 121 mortos, sendo 4 policiais. O número fez dela a ação mais letal da história do Brasil, superando o massacre do Carandiru, que teve 111 mortos, em outubro de 1992.

A Defensoria Pública do Estado informou neste domingo (2) que todos os corpos foram liberados e que a perícia do IML (Instituto Médico-Legal) foi oficialmente encerrada. Também afirmou que segue acompanhando o caso e prestando assistência às famílias.

VEJA OS NOMES

1 - FABIANO MARTINS AMANCIO, 28 ?Tinha três anotações criminais e aparecia como autor em quatro ocorrências (tráfico de drogas, furto e estupro coletivo). Foi preso em 2014 e libertado em 2018.

2 - BRENDON CÉSAR DA SILVA SOUZA, 25 ?Tinha três anotações criminais e aparecia como autor em 11 ocorrências.

3 - YURI DOS SANTOS BARRETO, 22 ?Tinha duas anotações criminais e aparecia como autor em três ocorrências. Em uma delas estava com granadas de fabricação caseira.

4 - RICHARD SOUZA DOS SANTOS, 20 ?Tinha duas anotações criminais e aparecia como autor em três ocorrências. Libertado em 19 de outubro de 2024.

5 - JONAS DE AZEREDO VIEIRA, 29 ?Tinha uma anotação criminal por homicídio qualificado. Estava foragido desde 2023. Tinha mandado de prisão pendente e 16 anos de pena restante.

6 - JUAN MARCIEL PINHO DE SOUZA, 20 ?Sem antecedentes, mas análises de redes sociais demonstram envolvimento com tráfico de drogas.

7 - ALESSANDRO ALVES DE SOUZA, 32 ?Tinha duas anotações criminais por posse de drogas e crime de trânsito. Análise de redes sociais aponta envolvimento com o tráfico.

8 - CARLOS HENRIQUE CASTRO SOARES DA SILVA, 27?Tinha três anotações criminais e aparecia como autor em quatro registros de ocorrência.

9 - CAUÃN FERNANDES DO CARMO SOARES, 19 ?Sem antecedentes criminais, mas análise de redes sociais demonstra envolvimento com o tráfico.

10 - MARLLON DE MELO FELISBERTO, 28 ?Tinha duas anotações criminais e aparecia como autor em oito registros de ocorrência.

11 - MAICON THOMAZ VILELA DA SILVA, 31?Tinha quatro anotações criminais e era foragido. Tinha um mandado de recaptura pendente.

12 - ALEILSON DA CUNHA LUZ JUNIOR, 26 ?Tinha três registros de ocorrência como menor infrator.

13 - HERCULES SALLES DE LIMA, 24 - Sem antecedentes ou registros de ocorrências.

14 - VICTOR HUGO RANGEL DE OLIVEIRA, 25 ?Tinha 13 anotações criminais e aparecida como autor em 16 registros de ocorrência, três como envolvido e um como adolescente infrator. Tinha quatro mandados de prisão pendentes por condenação transitada em julgado.

15 - RONALDO JULIÃO DA SILVA, 46 ?Sem antecedentes ou registros de ocorrência.

16 - WALDEMAR RIBEIRO SARAIVA, 21 ?Tinha anotação criminal no Amazonas por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

17 - KAUÃ TEIXEIRA DOS SANTOS, 18 ?Sem antecedentes criminais, tinha cinco procedimentos policiais como adolescente infrator.

18 - JEANDERSON BISMARQUE SOARES DE ALMEIDA, 33 ?Tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e ameaça a agente de segurança pública.

19 - ALESSANDRO ALVES SILVA, 19 ?Sem antecedentes, mas análise de redes sociais demonstra envolvimento com o tráfico

20 - MARCOS VINICIUS DA SILVA LIMA, 27 ?Sem antecedentes criminais no RJ. Tinha mandado de prisão ativo e era apontado como liderança do CV em Itaberaí, centro de Goiânia.

21 - CÉLIO GUIMARÃES JÚNIOR, 29 ?Foi apreendido em 2012 por fato análogo ao crime de associação para o tráfico de drogas.

22 - MARCIO DA SILVA DE JESUS, 22 ?Tinha uma anotaçao criminal, figura como autor em procedimento policial e passagem por tráfico de drogas, quando menor.

23 - YAN DOS SANTOS FERNANDES, 20?Sem antecedentes criminais, mas análise de redes sociais demonstra possível envolvimento com o tráfico de drogas.

24 - NELSON SOARES DOS REIS CAMPOS, 27 ?Tinha duas anotações criminais, aparecia como autor em três registros de ocorrência e um como adolescente infrator. Tinha mandado de prisão pendente por condenação transitada em julgado.

25 - WILLIAN BOTELHO DE FREITAS BORGES, 23 ?Tinha uma anotação criminal, aparecia como autor em três registros policiais e dois como adolescente infrator.

26 - MAXWEL ARAÚJO ZACARIAS, 38?Tinha dez anotações criminais, aparecia como autor em 16 procedimentos policiais e tinha um mandado de prisão ativo.

27 - MARCOS ADRIANO AZEVEDO DE ALMEIDA, 32?Tinha seis anotações criminais, aparecia como autor em 10 registros de ocorrência, era foragido e tinha mandado de recaptura ativo.

28 - ANDRÉ LUIZ FERREIRA MENDES JUNIOR, 23 ?Tinha uma anotação criminal, aparecia como autor em dois registros de ocorrência, e tinha mandado de prisão ativo por organização criminosa.

29 - YAGO RAVEL RODRIGUES ROSARIO, 27 ?Sem antecedente criminal, mas análise de rede social demonstra envolvimento com o tráfico.

30 - EDIONE DOS SANTOS DIAS, 35?Tinha quatro anotações criminais e aparecia como autor em quatro procedimentos policiais.

31 - DIEGO DOS SANTOS MUNIZ, 28 ?Aparecia como autor ou envolvido em registro de homicídio no Espírito Santo.

32 - WENDEL FRANCISCO DOS SANTOS, 24 ?Sem antecedentes, mas análise de redes sociais demonstra possível envolvimento com o tráfico.

33 - HITO JOSÉ PEREIRA BASTOS, 31?Tinha uma anotação criminal por associação ao tráfico. Tinha quatro procedimentos policiais no Amazonas e no Pará.

34 - MAICON PYTERSON DA SILVA, 28 ?Tinha cinco anotações criminais, figurava como autor em sete registros de ocorrência, foi libertado no sistema penas em 22 de janeiro de 2019.

35 - CARLOS EDUARDO SANTOS FELÍCIO, 21 ?Sem antecedentes criminais.

36 - NAILSON MIRANDA DA SILVA, 27 ?Tinha três anotações criminais por roubo e homicídio, no Pará.

37 - FELIPE DA SILVA, 32 - Tinha três anotações criminais e aparecia como autor em registros por tráfico de drogas, homicídio qualificado e roubo. Era foragido e tinha mandado de prisão ativo.

38 - LUIZ CLAUDIO DA SILVA SANTOS, 28 ?Sem antecedentes criminais.

39 - FRANCISCO NATANIEL ALVES GONÇALVES, 48 ?Tinha sete anotações criminais, aparecia como autor em quatro procedimentos policiais, e tinha mandado de prisão ativo.

40 - VITOR EDNILSON MARTINS, 25 ?Tinha quatro anotações criminais por homicídio, tráfico e estupro, no Pará.

41 - LUAN CARLOS MARCOLINO DE ALCÂNTARA, 24 ?Tinha quatro anotações criminais e três mandados de prisão ativos. Era integrante do CV no Ceará e estava escondido no Rio de Janeiro.

42 - FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS, 29 ?Liderança do CV em Goiás, considerado de alta periculosidade e tinha mandado de prisão ativo.

43 - RODOLFO PANTOJA DA SILVA, 28?Tinha uma anotação criminal por tráfico em Santa Catarina e aparecia como autor em dois procedimentos policiais.

44 - EDSON DE MAGALHÃES PINTO, 21?Tinha um procedimento policial por homicídio qualificado (investigado por matar um PM) e tinha mandado de prisão ativo.

45 - DANILO FERREIRA DO AMOR DIVINO, 38 ?Tinha uma anotação criminal, aparecia como autor em um registro de ocorrência. Apontado como liderança do CV em Feira de Santana, na Bahia.

46 - FRANCISCO MYLLER MOREIRA DA CUNHA, 32 ?Tinha uma anotação criminal por homicídio no Amazonas, sete procedimentos por tráfico e porte de arma. Apontado como liderança do CV no Amazonas, tinha um mandado de prisão ativo.

47 - WESLEY MARTINS E SILVA, 27 ?Tinha uma anotação criminal por tráfico e dois procedimentos policiais. Apontado como liderança do CV no Pará.

48 - FABIO FRANCISCO SANTANA SALES, 36?Aparecia como autor em procedimento policial e era apontado como liderança do CV em Feira de Santana, na Bahia.

49 - LUCIANO RAMOS SILVA, 32?Tinha duas anotações criminais e aparecia como autor em dois registros de ocorrência.

50 - LUIZ EDUARDO DA SILVA MATTOS, 21?Sem antecedentes, mas análise de redes sociais demonstram envolvimento com o tráfico.

51 - VANDERLEY SILVA BORGES, 28 ?Tinha duas anotações criminais por tráfico de drogas, tinha quatro mandados de prisão ativos, era membro da facção.

52 - LUCAS DA SILVA LIMA, 29?Tinha oito registros de ocorrências no Pará, a maioria por tráfico. Respondia a quatro processos por tráfico naquele estado e tinha mandado de prisão ativo.

53 - MICHEL MENDES PEÇANHA, 14?Era investigado por fato análogo aos crimes de estupro de vulnerável. Análise de redes sociais demonstram envolvimento com o tráfico.

54 - EMERSON PEREIRA SOLIDADE, 27 ?Tinha passagens por porte ilegal de arma, tráfico, associação para o tráfico e homicídio. Apontado como líder de organização criminosa em Jacinto, Minas Gerais, tinha dois mandados de prisão ativos.

55 - LUCAS GUEDES MARQUES, 28 ?Tinha duas anotações criminais e mandado de prisão ativo.

56 - LEONARDO FERNANDES DA ROCHA, 35 ?Tinha nove anotaçoes criminais por receptação, porte ilegal de arma, tráfico, associação para o tráfico, roubo e homicídio qualificado. Tinha mandado de prisão ativo.

57 - JÔNATAS FERREIRA SANTOS, 37 ?Indiciado por homicídios em Eunápolis, Bahia, tinha mandado de prisão ativo.

58 - ANDERSON DA SILVA SEVERO, 38 ?Tinha 15 anotações criminais, era foragido e tinha mandado de prisão ativo.

59 - LUIZ CARLOS DE JESUS ANDRADE, 23 ?Tinha mandado de prisão ativo na Bahia

60 - ALESSANDRO MARTINS MOREIRA DE OLIVEIRA, 25 ?Tinha uma anotação criminal por associação ao tráfico e aparecia como autor em registro de ocorrência de associação ao tráfico de drogas. Tinha mandado de prisão ativo.

61 - YURE CARLOS MOTHÉ SOBRAL PALOMO, 23 ?Tinha uma anotação criminal. Análise de rede social demonstram envolvimento com o tráfico.

62 - TIAGO NEVES REIS, 26 ?Sem antecedentes, mas análise de redes sociais demonstra envolvimento com o tráfico.

63 - MARCOS ANTONIO SILVA JUNIOR, 25 ?Sem antecedentes.

64 - DIOGO GARCEZ SANTOS SILVA, 31?Tinha três procedimentos policiais na Bahia. Apontado como líder do CV em Feira de Santana e tinha influência direta na criminalidade na Penha, no Rio.

65 - FRANCISCO TEIXEIRA PARENTE, 30 ?Respondia a processo por organização criminosa, tinha três mandados de prisão ativos.

66 - RAFAEL DE MORAES SILVA, 31 ?Sem informações

67 - GABRIEL LEMOS VASCONCELOS, 23 ?Sem antecedentes criminais

68 - WELLINSON DE SENA DOS SANTOS, 20 ?Sem antecedentes, mas análise de redes sociais demonstra envolvimento com o tráfico

69 - CLEYS BANDEIRA DA SILVA, 26 ?Tinha uma anotação criminal por tráfico de drogas e associação para o tráfico e dois registros de ocorrência por porte ilegal de arma de fogo, tráfico e captura de foragido.

70 - JOSIGLEDSON DE FREITAS SILVA, 34 ?Tinha procedimentos policiais em Fortaleza por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma e organização criminosa. Tinha um mandado de prisão ativo

71 - JONATHA DANIEL BARROS DA SILVA, 18 ?Tinha duas ocorrências e nove procedimentos no Pará por roubo, extorsão, tráfico e homicídio qualificado.

72 - JOSÉ PAULO NASCIMENTO FERNANDES, 34?Tinha 11 anotações criminais e aparecia como autor em sete registros de ocorrência. Era foragido e tinha mandado de prisão ativo.

73 - CLEITON CESAR DIAS MELLO, 33 ? Tinha histórico criminal em Goiás por tráfico, porte ilegal de arma, receptação, e mandado de prisão ativo.

74 - CLEITON SOUZA DA SILVA, 33 ?Tinha seis anotações criminais por tráfico, associação para o tráfico, furto e energia e homicídio. Apontado como gerente do tráfico na Favela do Lixo, em Cabo Frio, era foragido.

75 - RICARDO AQUINO DOS SANTOS, 22 ?Tinha histórico criminal na Bahia e dois mandados de prisão ativos.

76 - ADAILTON BRUNO SCHMITZ DA SILVA, 35 ?Tinha cinco anotações criminais por tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de arma e ameaça. Tinha cinco procedimentos policiais, sendo quatro flagrantes. Tinha mandado de prisão ativo.

77 - WELLINGTON BRITO DOS SANTOS, 20 ?Tinha cinco procedimentos policiais como adolescente infrator por porte ilegal de arma, roubo e apreensão de munições e granadas.

78 - EVANDRO DA SILVA MACHADO, 38 ?Tinha três anotações criminais por tráfico, receptaçaõ, roubo e por ilegal. Tinha uma mandado de prisão ativo.

79 - RONALD OLIVEIRA RICARDO, 24 ?Sem antecedentes.

80 - EDER ALVES DE SOUZA, 37 ?Tinha histórico criminal em Goiás po rporte de arma, tráfico, corrupção ativa uso de documento falso. Tinha um mandado de prisão ativo.

81 - GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA, 24 ?Tinha três registros de ocorrência cmo adolescente infrator.

82 - RAFAEL CORREA DA COSTA, 37?Apontado como liderança do CV na cidade de Abaetetuba, no Pará, tinha cinco mandados de prisão ativos.

83 - FABIAN ALVES MARTINS, 22 ?Tinha histórico criminal no Espírito Santo, e três mandados de prisão ativos.

84 - ARLEN JOÃO DE ALMEIDA, 30 ?Tinha processos por roubo e resistência. Atuava em cidades do Pará. Tinha mandado de recaptura em aberto.

85 - DOUGLAS CONCEIÇÃO DE SOUZA, 32 ?Tinha três anotações criminais, era líder do tráfico no bairro Tancredo Neves, em Manaus, e tinha um mandado de prisão ativo.

86 - BRUNO CORREA DA COSTA, 30 ?Tinha processos e procedimentos policiais por tráfico de drogas no Pará, e três mandados de prisão ativos.

87 - KAUÃ DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA, 18 ?Sem antecedentes

88 - JEAN ALEX SANTOS CAMPOS, 17 ?Tinha registro como adolescente infrator com ato infracional análogo ao crime de associação para o tráfico. Tinha um mandado de busca e apreensão ativo.

89 - FABRICIO DOS SANTOS DA SILVA, 23 ?Tinha uma ocorrência por receptação.

90 - WAGNER NUNES SANTANA, 33 ?Tinha duas anotações criminais por ameaça e lesão corporal. Aparecia como autor em quatro registros de ocorrência. Tinha um mandado de prisão ativo.

91 - LUAN CARLOS DIAS PASTANA, 35?Tinha registros por homicídio e tráfico no Pará. Era faccionado, foragido e tinha dois mandados de prisão ativos.

92 - CLEIDESON SILVA DA CUNHA ?Tinha anotações criminais por homicídio, tráfico e roubo qualificado, além de três mandados de prisão.

93 - KLEBER IZAIAS DOS SANTOS, 31 ?Tinha anotações criminais por roubo no Pará e um mandado de prisão ativo.

94 - WALLACE BARATA PIMENTEL, 27 ?Respondia pelo homicídio de dois policiais no Pará. Era faccionado e tinha três mandados de prisão ativos.

95 - ADAN PABLO ALVES DE OLIVEIRA, 28 ?Tinha pena de 16 anos a cumprir por crimed doloso contra a vida, em Goiás, onde era liderança do CV. Tinha um mandado de prisão em aberto.

96 - LUCAS ALVES ARAUJO, 31 ?Tinha duas anotações criminais em Goiás, era faccionado e tinha um mandado de prisão ativo.

97 - FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS, 39 ?Tinha histórico criminal por furto, roubo e homicídio no Amazonas. Tinha dois mandados de prisão em aberto.

98 - BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA, 24?Tinha histórico criminal por posse de arma de fogo e tráfico de drogas na Bahia. Tinha um mandado de prisão ativo.

99 - BRUNO DOS SANTOS RAIMUNDO, 37 ?Era foragido desde 2016, respondia or receptação, tráfico, corrupção de menores e homicídio. Tinha mandado de prisão ativo.

100 - ELIEL CASTRO DE JESUS, 25?Tinha registros criminais por lesão corporal e tráfico, além de um mandado de prisão ativo.

101 - ROBSON DA SILVA MONTEIRO, 27 ?Tinha anotações criminais por roubo, tráfico e homicídio no Pará, além de mandado de prisão ativo.

102 - TARCISIO DA SILVA CARVALHO, 30 ?Tinha anotações criminais por roubo, tráfico e homicídio na Bahia.

103 - KEVEN VINICIUS SOUSA RAMOS, 25 ?Tinha anotações criminais por tráfico, receptação e posse de arma de fogo. Era faccionado e tinha mandado de prisão ativo.

104 - WILLIAM DOS SANTOS BARBOSA, 20 ?Tinha anotações criminais por homicídio e porte de drogas na Bahia. Tinha um mandado de prisão ativo.

105 - JORGE BENEDITO CORREA BARBOSA, 54 ?Era condenado por roubo.

106 - WELLINGTON SANTOS DE JESUS, 29 ?Tinha anotações criminais por envolvimento com tráfico na Bahia e integrava célula do CV na cidade de Eunápolis.

107 - JORGE SANTOS DOS ANJOS, 29 ?Tinha anotações criminais por tráfico e homicídio no Amazonas, além de um mandado de prisão ativo.

108 - RUBENS LOURENÇO DOS SANTOS, 38 ?Apontado como integrante do CV com atuação no sul da Bahia. Tinha um mandado de prisão e outro de recaptura.

109 - LUCAS DA CONCEIÇÃO, 19 ?Tinha anotação criminal por porte de arma e receptação. Apontado como liderança do CV, em Chapadinha, no Maranhão. Tinha dois mandados de prisão ativos.

110 - CLEITON SOUZA DA SILVA, 31 ?Tinha anotação criminal no Amazonas e um mandado de prisão ativo.

111 - DOUGLAS HENRIQUE SIMÕES DA COSTA ?Tinha anotação criminal por associação ao ráfico, tráfico e roubo.

112 - GILBERTO NASCIMENTO DA ROCHA, 31 ?Tinha anotação criminal por homicídio, roubo e tráfico de drogas no Pará. Tinha um mandado de recaptura.

113 - ERICK VIEIRA DE PAIVA, 21 ?Tinha anotação criminal por homicídio e ameaça, no Distrito Federal, era monitorado eletronicamente.

114 - MARCOS AURELIO AMARAL CARREIRA, 27 ?Tinha anotação criminal por lesão corporal no Pará

115 - DIOGO SOUZA NUNES, 21 ?Tinha anotação criminal por furto.