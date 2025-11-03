O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (3) pelo Inpe. Ele mostra que, entre agosto de 2024 e julho de 2025, 134 quilômetros quadrados de desmatamento foram registrados em unidades de conservação federais da Amazônia.

Já nas unidades de conservação localizadas no Cerrado, foram registrados 31 quilômetros quadrados de desmatamento. Os resultados têm por base dados do Projeto de Desmatamento e Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal (Prodes), do Inpe.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Resultados históricos

São resultados históricos, na avaliação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ao informar que, no período, executou 312 ações de fiscalizações na Amazônia, envolvendo 1.412 de seus agentes. Foram lavrados mais de 1,3 mil autos de infração.

No Cerrado, foram executadas 91 ações de fiscalização, com a participação de 474 agentes do instituto. Mais de 400 autos de infração lavrados.