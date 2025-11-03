Para ela, o PPCerrado do governo federal é um documento muito bom, mas destaca que faltam recursos orçamentários para implementá-lo em sua integridade. Além disso, avalia que o MMA tem pouco espaço para reduzir o desmatamento, uma vez que as autorizações para supressão de vegetação nativa é uma atribuição dos estados.

Quem vai mudar o cenário são os governos estaduais. Mas as secretarias de meio ambiente, em geral, ao invés de cumprirem com a sua tarefa, estão como despachantes do agronegócio. Tá rolando muita concessão de autorizações de qualquer jeito, afirmou.

Ainda segundo a especialista, a cadeia produtiva da soja não parece interessada em estabelecer processos para rastrear a origem dos grãos, identificando a área onde foram plantados. Segundo Isabel, a soja teria que seguir o exemplo da cadeia da carne, que tem um processo de rastreamento consolidado.

Hoje em dia, as cadeias produtivas todas querem se modernizar e a rastreabilidade dos produtos é um diferencial. São qualidades que algumas indústrias querem ostentar. Já o setor da soja não, ele é mais retrógrado. Ele não quer se modernizar nesse aspecto porque vai evidenciar que não tem como eles estarem limpos ambientalmente falando, completou.

A Agência Brasil questionou a Aprosoja se o setor tem interesse ou trabalha para implementar uma rastreabilidade do produto para saber exatamente onde aquele grão foi plantado e se respeitou a legislação ambiental e os direitos humanos de comunidades tradicionais do Cerrado.

A assessoria da Associação dos Produtores de Soja explicou que a rastreabilidade do produto é uma questão dos compradores da soja, e sugeriu consultar a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), que processa os grãos em farelo ou óleo.

A Abiove afirmou à reportagem que o setor segue critérios socioambientais rigorosos para compra e financiamento de produção agrícola. Em nota, diz que as empresas que formam a associação têm sistemas próprios de rastreabilidade e que lideraram as discussões sobre o tema na Coalizão Brasil clima, Floresta e Agricultura, que reuniu representantes do setor privado, financeiro e da sociedade civil e emitiu recomendações para dar transparência ao setor.

A Abiove apoia e participa de iniciativas que ampliam a transparência do campo à indústria, como a plataforma AfroBrasil+Sustentável, desenvolvida pelo governo federal, que cruza dados fundiários e ambientais e fortalece a rastreabilidade das cadeias agrícolas. O Brasil tem condições únicas de produzir e conservar e o setor da soja é um exemplo dessa conciliação, destacou a associação.

Série especial

Esta reportagem é a primeira da série especial Fronteira Cerrado, que investiga como o avanço do agro no bioma está afetando os recursos hídricos do país. Até quarta-feira serão publicados novos conteúdos - acompanhe!

A produção dessa série foi viabilizada a partir da Seleção de Reportagens Nádia Franco, iniciativa da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que destinou R$ 200 mil para o custeio de conteúdos especiais produzidos por jornalistas da empresa. De 54 projetos inscritos, oito foram selecionados por um conselho editorial.

A jornalista Nádia Franco era editora da Agência Brasil e dedicou 49 anos à comunicação pública. Ela faleceu em agosto de 2025.

O Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) custeou as passagens áreas da equipe até Imperatriz (MA).

*Produção de Beatriz Evaristo

agronegócio | Cerrado | crise climática | Fronteira Cerrado | Recursos Hídricos | Seleção de Reportagens Nádia Franc | série especial