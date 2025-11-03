RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, recebeu nesta segunda-feira (3) a chave da cidade do Rio de Janeiro, no primeiro compromisso de sua primeira visita ao Brasil.

William foi recebido pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e por um grupo de choro ao som de "Brasileirinho" no Morro da Urca, primeira parada do complexo turístico do Pão de Açúcar.

Depois, no heliponto do complexo, Paes lhe mostrou a vista panorâmica da cidade e lhe presenteou com a chave. William interagiu com turistas, tirou selfie, e deixou o local sem falar com a imprensa.

"Até agora estou tremendo, foi uma experiência única", disse o motoboy Renan Colares, que leva de sua primeira visita ao Rio uma foto com o príncipe. "A gente nem tinha planejado vir ao Pão de Açúcar, mas abriu um sol.e decidimos", disse sua esposa, Camila.

William terá uma série de compromissos relacionados ao meio ambiente e participará de eventos na cidade de segunda a quarta-feira (5).

Este ano, o Rio foi escolhido para sediar a entrega do prêmio Earthshot, concedido por sua fundação de soluções ambientais inovadoras. A cerimônia na quarta terá atrações internacionais e será conduzida pelo apresentador Luciano Huck.

Após a estadia na capital fluminense, o príncipe viajará para Belém, no Pará, para participar da Cúpula de Líderes Mundiais da COP30 representando seu pai, o rei Charles 3º, chefe de Estado do Reino Unido.

A agenda do integrante da monarquia britânica no Rio é tratada com confidencialidade por motivos de segurança. Suas atividades serão acompanhadas por veículos de imprensa selecionados e de forma restrita. A equipe do herdeiro do trono veta a abordagem de jornalistas ao príncipe.

O esquema de segurança para a passagem de William na cidade ganhou um desafio adicional após a ocorrência da megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha. A ação se tornou a mais letal da história brasileira, com 121 mortos -entre eles 4 policiais.

Segundo comunicado enviado à imprensa pelos organizadores, o príncipe "está entusiasmado para conhecer os brasileiros e pessoas de outros países do continente, além de celebrar as incríveis soluções que ganharão destaque durante a cerimônia de premiação do Earthshot".

Engajado na agenda ambiental, o príncipe William vem seguindo os passo do pai, rei Charles, um veterano ativista nessa pauta. O atual ocupante do trono britânico tem um histórico de envolvimento com as conferências climáticas, como a COP28, em Dubai, onde proferiu o discurso de abertura da cúpula.