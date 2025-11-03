SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares isolaram uma entrada da Procuradoria Regional da República, na região da avenida Paulista, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (3), após um homem deixar uma caixa de sapato no local.
Detector de metais operado por um segurança indicou a presença de um objeto, ainda não identificado, no interior da caixa, segundo a Polícia Militar.
O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar foi acionado para identificar a possibildiade de presença de artefato explosivo. Cães da PM também foram levados para o local.