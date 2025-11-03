SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu nesta segunda-feira (3) um suspeito de envolvimento na morte Beatriz Munhos, 20, durante assalto no sábado (1°), em Sapopemba, na zona leste de São Paulo.

Lucas (a polícia divulgou apenas o primeiro nome), de 18 anos, negou o crime. A moto que teria sido usada no roubo está registrada em nome dele. Segundo a defesa, ele havia emprestado o veículo.

Ele chegou por volta das 15h20 ao prédio onde ficam diversas unidades da Polícia Civil, entre eles o 69° DP (Teotônio Vilela) e 8° Cerco.

Beatriz estava dentro de um carro na rua Pacoceira ao lado do pai e do namorado. Eles aguardavam o suposto comprador de um drone -o pai dela, Lucas Munhoz, trabalha com o equipamento. A família é de Sorocaba, no interior paulista.

Dois criminosos anunciaram o assalto. A dupla estava em uma motocicleta escura e sem placa, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Beatriz chegou a usar spray de pimenta contra os suspeitos, que reagiram e atiraram. Os assaltantes levaram o celular de Lucas.

Ela foi levada ao Hospital Estadual de Sapopemba, não resistiu e morreu.

No momento da fuga, criminosos deixaram para trás uma bolsa térmica semelhante à usada por entregadores.

Segundo a SSP, a PM encontrou momentos depois uma motocicleta com as mesmas características daquela utilizada no assalto. O veículo foi apreendido e passará por perícia.