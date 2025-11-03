SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na quarta-feira (29) passada uma nova resolução que proíbe o uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes: o TPO ou óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina).

Esses ingredientes podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais em gel ou esmaltes em gel, que precisam ser expostos à luz ultravioleta (UV) ou LED. Estudos realizados pela Anvisa mostraram que eles podem causar câncer ou problemas de fertilidade.

Daniela Marreco, diretora da agência, diz que não há motivo para pânico, já que os testes foram realizados com animais sob exposição contínua, diferente do uso pontual de quem coloca unhas de gel. Profissionais de beleza, que aplicam diariamente, correm mais riscos e devem verificar se os produtos que usam são seguros.

As empresas e estabelecimentos têm 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado. A Anvisa diz que as duas substâncias podem ser facilmente substituídas pela indústria, sem prejuízo à qualidade dos cosméticos.

Como identificar as substâncias proibidas

Para verificar se o produto contém uma das substâncias proibidas, é necessário observar o rótulo ou a lista de ingredientes. As substâncias podem aparecer com diferentes nomes nas embalagens.

TPO (CAS nº 75980-60-8)

- Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide

- Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide

- Óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina

- Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)

- 2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide

- (Diphenylphosphoryl) (2,4,6-trimethylphenyl) methanone

- (Diphenylphosphoryl) (mesityl) methanone

DMPT ou DTMA (CAS nº 99-97-8)

- N,N-dimethyl-p-toluidine

- Dimethyltolylamine

- Dimetil-4-toluidina

- N,N-dimetil-p-toluidina

- 4-methyl-N,N-dimethylaniline

- 4-Dimethylaminotoluene