RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O príncipe William, herdeiro da Coroa britânica, recebeu nesta segunda-feira (3) a chave da cidade do Rio de Janeiro, no primeiro compromisso de sua primeira visita ao Brasil.

William foi recebido pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e por um grupo de choro ao som de "Brasileirinho" no Morro da Urca, primeira parada do complexo turístico do Pão de Açúcar.

Depois, no heliponto do complexo, Paes lhe mostrou a vista panorâmica da cidade e lhe presenteou com a chave. William interagiu com turistas, tirou selfie, e deixou o local sem falar com a imprensa.

O prefeito disse que o príncipe ficou impressionado com a paisagem do Rio, com a natureza invadindo a cidade, e com o contraste entre a cidade e as favelas.

"Até agora estou tremendo, foi uma experiência única", disse o motoboy Renan Colares, que leva de sua primeira visita ao Rio uma foto com o príncipe. "A gente nem tinha planejado vir ao Pão de Açúcar, mas abriu um sol e decidimos", disse sua esposa, Camila.

Durante a tarde, o príncipe esteve no estádio do Maracanã, na zona norte da cidade, onde encontrou jovens que participam de programa de formação de lideranças ambientais da fundação Eartshot.

No gramado do estádio, brincou de bola com crianças do programa Terra FC, que visa mobilizar clubes e torcedores em torno da causa climática.

Deu uma assistência para um gol questionado pelo ex-jogador Cafu, que jogava no time adversário, e converteu um pênalti. De Cafu, ganhou uma camisa da seleção autografada.

William terá uma série de compromissos relacionados ao meio ambiente e participará de eventos na cidade de segunda a quarta-feira (5).

Este ano, o Rio foi escolhido para sediar a entrega do prêmio Earthshot, concedido por sua fundação de soluções ambientais inovadoras. A cerimônia na quarta terá atrações internacionais e será conduzida pelo apresentador Luciano Huck.

Após a estadia na capital fluminense, o príncipe viajará para Belém, no Pará, para participar da Cúpula de Líderes Mundiais da COP30 representando seu pai, o rei Charles 3º, chefe de Estado do Reino Unido.

A agenda do integrante da monarquia britânica no Rio é tratada com confidencialidade por motivos de segurança. Suas atividades serão acompanhadas por veículos de imprensa selecionados e de forma restrita. A equipe do herdeiro do trono veta a abordagem de jornalistas ao príncipe.

O esquema de segurança para a passagem de William na cidade ganhou um desafio adicional após a ocorrência da megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha. A ação se tornou a mais letal da história brasileira, com 121 mortos -entre eles quatro policiais.

Paes falou sobre a questão da segurança. "Infelizmente a gente às vezes entra nas manchetes por coisas que a gente não gostaria, mas ele ajuda a mostrar esse lugar incrível, maravilhoso", afirmou.

Segundo comunicado enviado à imprensa pelos organizadores, o príncipe "está entusiasmado para conhecer os brasileiros e pessoas de outros países do continente, além de celebrar as incríveis soluções que ganharão destaque durante a cerimônia de premiação do Earthshot".

Engajado na agenda ambiental, o príncipe William vem seguindo os passos do pai, o rei Charles 3º, um veterano ativista nessa pauta. O atual ocupante do trono britânico tem um histórico de envolvimento com as conferências climáticas, como a COP28, em Dubai, onde proferiu o discurso de abertura da cúpula.

A visita de William ao Brasil ocorre em meio a um momento sensível na realeza britânica com a retirada dos últimos títulos restantes e da residência de Andrew, irmão de Charles e tio de William. O agora ex-príncipe está no centro de uma série de escândalos, inclusive sexuais, relacionados ao criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.