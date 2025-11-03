SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prédio da Procuradoria Regional da República, na região da avenida Paulista, em São Paulo, foi liberado após a Polícia Militar constatar que uma caixa deixada no local nesta segunda-feira (3) estava vazia.
Detector de metais operado por um segurança indicou inicialmente a presença de um objeto no interior da caixa, segundo a PM, o que foi descartado após análise.
O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar foi acionado para identificar a possibildiade de presença de artefato explosivo. Cães da PM também foram levados para o local.
