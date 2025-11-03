SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passageiros que precisam usar trens da linha 11-coral na volta para casa na noite desta segunda-feira (3) enfrentam muita dificuldade e estações lotadas.

Segundo a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), as composições estão circulando com velocidade reduzida entre as zona oeste e leste da capital paulista, por causa da falha em um pantógrafo (equipamento conectado à rede elétrica) em um dos trens do ramal. O problema ocorreu por volta das 17h10.

"Para os trabalhos da equipe de manutenção, os trens da linha 11-coral circulam com restrição de velocidade entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Tatuapé", diz a companhia.

Conforme a companhia, desde às 19h começaram circular o trens do Expresso Aeroporto, entre as estações Brás e Aeroporto-Guarulhos --o imício das operações é na Barra Funda.

"Quem estiver nas estações Palmeiras-Barra Funda e Luz pode utilizar a linha 10-turquesa e seguir até a estação Brás", orienta a CPTM.

Usuários do trem parado tiveram de caminhar pelos trilhos.

Passageiros usaram as redes sociais para protestar contra a demora nos trens. Um deles disse que "quem ama São Paulo é maluco", ao publicar uma foto de uma plataforma de embarque completamente lotada.

Em outra publicação, um usuário postou uma imagem da estação Luz cheia de gente. Ele se queixou da falta de funcionários para orientar sobre o problema. A CPTM não deu previsão para solução da falha.