RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O príncipe William, herdeiro do trono do Reino Unido, encerrou seu primeiro dia de visita ao Rio de Janeiro jogando vôlei de praia em Copacana com a atleta olímpica Carol Solberg e alunos do projeto social Levante.

Antes, ele assistiu a uma demonstração de salvamento no mar, feito pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, e a uma apresentação do projeto Botinho, que oferece a crianças atividades esportivas e orientações sobre as condições do mar.

Na quadra, William se esforçou por seu time. Com seu 1,91m de altura, atirou-se no chão para defender e chegou a ensaiar um bloqueio. Era bastante aplaudido por cariocas e turistas presentes a cada tentativa e adiou por algumas vezes o fim da brincadeira.

"Ele é alto e consegue atacar. Pode ser um bom jogador se praticar mais", disse Carol após a partida. "Foi muito divertido, foi a maior honra para a gente ser convidada para esse evento. Uma experiência para lembrar para o resto da vida."

Ela disse que a partida com o príncipe chama atenção para o projeto, que acolhe jovens de comunidades. "É um projeto com que eu sempre sonhei. É mais do que o vôlei, é um espaço de acolhimento".

William participou de uma série de eventos durante o dia. Começou no Pão de Açúcar, onde recebeu do prefeito Eduardo Paes (PSD) a chave do Rio. Depois, foi ao Maracanã, onde encontrou jovens apoiados por sua fundação Earthshot e jogou futebol com crianças do projeto Terra FC.

O príncipe terá uma série de compromissos relacionados ao meio ambiente e participará de eventos na cidade até quarta-feira (5). Este ano, o Rio foi escolhido para sediar a entrega do prêmio Earthshot, concedido por sua fundação de soluções ambientais inovadoras. A cerimônia na quarta terá atrações internacionais e será conduzida pelo apresentador Luciano Huck.

Após a estadia na capital fluminense, o príncipe viajará para Belém, no Pará, para participar da Cúpula de Líderes Mundiais da COP30 representando seu pai, o rei Charles 3º, chefe de Estado do Reino Unido.

A agenda do integrante da monarquia britânica no Rio é tratada com confidencialidade por motivos de segurança. Suas atividades serão acompanhadas por veículos de imprensa selecionados e de forma restrita. A equipe do herdeiro do trono veta a abordagem de jornalistas ao príncipe.

O esquema de segurança para a passagem de William na cidade ganhou um desafio adicional após a ocorrência da megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha. A ação se tornou a mais letal da história brasileira, com 121 mortos --entre eles quatro policiais.

Engajado na agenda ambiental, o príncipe William vem seguindo os passos do pai, o rei Charles 3º, um veterano ativista nessa pauta. O atual ocupante do trono britânico tem um histórico de envolvimento com as conferências climáticas, como a COP28, em Dubai, onde proferiu o discurso de abertura da cúpula.

A visita de William ao Brasil ocorre em meio a um momento sensível na realeza britânica com a retirada dos últimos títulos restantes e da residência de Andrew, irmão de Charles e tio de William. O agora ex-príncipe está no centro de uma série de escândalos, inclusive sexuais, relacionados ao criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.