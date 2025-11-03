SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A uma semana do início da COP30, delegações de 28 países ainda negociam hospedagem em Belém para a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Outras 159 nações confirmaram ter reservas de acomodação para o evento, que começa na próxima segunda (10).

Os dados são da Secop (Secretária Extraordinária para a COP30), vinculada à Casa Civil, e foram divulgados nesta segunda-feira (3).

A UNFCCC, a convenção da ONU para o clima, é formada por 197 Estados mais a União Europeia. Assim, dez países não informaram sua condição de hospedagem ao governo. A Secop não revela quais nações compõem cada categoria por questões diplomáticas.

Os números indicam que dez delegações confirmaram ter acomodação após a última quinta (30), quando 149 nações haviam garantido um local para ficar em Belém.

O governo brasileiro criou em 18 de agosto uma força-tarefa para contatar individualmente as delegações e orientar a reserva de hospedagens para a COP30, após o tema se transformar em uma crise internacional.

Os preços de hotéis e imóveis em Belém despencaram na reta final para a COP30, com uma redução que chega a mais de 60%, de acordo com a Abih-PA (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará), o Creci-PA (Conselho dos Corretores de Imóveis do Pará) e a plataforma AirbnB.

A crise de hospedagem está em curso em Belém desde janeiro, em razão de preços exorbitantes cobrados por hotéis e proprietários de imóveis disponíveis para locação durante a COP30.

O presidente Lula (PT) se hospeda em um barco em Belém, com capacidade de hotel, durante os dias voltados à COP3.

O presidente está em Belém desde sábado (1°), onde cumpre agendas que antecedem a cúpula de chefes de Estado e de governo, que será realizada na quinta-feira (6) e na sexta-feira (7). Já a COP30 será realizada de 10 a 21 de novembro.

Até o final de outubro, o local de hospedagem de Lula em Belém estava incerto. Um barco da Marinha cogitado para receber o presidente foi considerado inadequado pelas especificações exigidas para a estadia de Lula.

Em meio à crise de hospedagem em Belém, ele disse no começo de outubro que pretendia dispensar um hotel e se hospedar numa embarcação.