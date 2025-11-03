BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A organização da COP30, a conferência sobre mudança climática da ONU, decidiu barrar o pagamento com dinheiro ou cartões dentro das áreas oficiais do evento e exigirá o uso de um mecanismo específico.

A empresa que vai operar essa logística é a Cielo, empresa brasileira do setor.

"Dinheiro e cartões de crédito não serão aceitos em nenhum dos restaurantes ou locais de comida para levar dentro do pavilhão. Quando chegar, você poderá se registrar com a Cielo para obter um cartão de pagamento sem-dinheiro", diz o comunicado oficial enviado nesta segunda-feira (3).

A medida gerou reclamação entre participantes por adicionar uma burocracia que não existia em outras edições do evento, nas quais se podia usar cartões de crédito ou cédulas de dinheiro nos ambientes oficiais da conferência.

Procuradas, a organização da COP30 e a Cielo não responderam até a publicação deste texto.

Representantes da empresa estarão no espaço para ajudar os presentes, e o uso do mecanismo só será autorizado com o registro do número de passaporte.

"Você pode adicionar fundos [ao cartão] usando tanto cartão de crédito ou dinheiro. Se você preferir não se registrar para o cartão sem-dinheiro, por favor saiba que existem várias opções para jantar fora do pavilhão que aceitam as formas tradicionais de pagamento", acrescenta o comunicado.

A COP30 começa no próximo dia 10, em Belém, capital do Pará. Os eventos acontecerão no Parque da Cidade. Antes, nos dias 6 e 7, o presidente Lula recebe chefes de Estado e de governo, além de outras autoridades, para a cúpula de líderes -que serve como chancela política para a conferência principal.