SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 36 anos é o décimo suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes a ser preso pela Polícia Civil de São Paulo. O crime ocorreu em setembro em Praia Grande, litoral paulista.

Nesta segunda-feira (3), Marcos Augusto Rodrigues Cardoso, conhecido por Penélope ou Fiel, foi preso e identificado como ocupante de um dos carros usados no crime. A reportagem não localizou a sua defesa.

A polícia suspeita de que ele possa ser o contratante dos assassinos de Ferraz. O suspeito tem antecedentes criminais por receptação, porte ilegal de arma de fogo e furto.

Até o momento, dez suspeitos de envolvimento na morte de Ruy Ferraz foram presos, dois continuam foragidos e um foi morto.

A Polícia Civil apura se a morte foi uma represália ao trabalho que Ruy vinha fazendo na prefeitura -ele era secretário de Administração do município-- ou se está ligada ao seu passado de atuação contra o crime organizado, quando foi o primeiro a investigar o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Antes de Marcos Augusto, o último a ser preso havia sido Paulo Henrique Caetano Sales, conhecido como PH. Ele foi encontrado no Jardim Shangrilá, periferia da zona sul de São Paulo, no dia 25 de outubro.

Segundo a investigação, PH é proprietário de um segundo imóvel em Praia Grande utilizado pelos criminosos para elaboração do plano que resultou no ataque a Ruy.