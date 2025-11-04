SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão de pancadas de chuva deve persistir nesta terça-feira (4) na região metropolitana de São Paulo. Apesar disso, as temperaturas devem subir, com máxima variando de 25°C a 28°C na capital.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica a maior temperatura entre os institutos, com máxima de 28°C e mínima de 16°C. A previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia.

Diante disso, o mesmo instituto emitiu um alerta amarelo, que indica perigo potencial em quase todo o estado até a manhã desta terça.

A previsão aponta para chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia e ventos intensos de até 60 km/h. É baixo, porém, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

A Climatempo e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo indicam temperaturas próximas, máximas de 27°C e 25°C, respectivamente. O pico de calor deve ocorrer no período da tarde, entre 14h e 16h. As mínimas variam entre 17°C e 18°C na madrugada.

Ambos os institutos indicam possibilidade de chuva. A Climatempo prevê pancadas à tarde e à noite, enquanto o CGE aponta chuva apenas no início e no fim da tarde

Nesta segunda (3), o Inmet registrou a máxima de 26,6°C às 14h e a mínima de 18°C de madrugada no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Para os demais municípios de São Paulo, a previsão será semelhante à da capital, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No entanto, as regiões de Araraquara, Franca, Ribeirão Preto e Barretos têm chance de queda de granizo apenas durante a manhã.

PREVISÃO DESTA SEXTA PARA AS DEMAIS REGIÕES DO ESTADO: