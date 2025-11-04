SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 375,4 mil estudantes matriculados na 3ª série do ensino médio fazem nesta terça-feira (4) o primeiro dia de avaliação do Provão Paulista, um vestibular seriado pelo qual é possível disputar 15.717 vagas no ensino superior de instituições paulistas.

São 1.500 vagas na USP, 934 na Unesp, 327 na Unicamp, 10 mil vagas nas Fatecs e 2.956 na Univesp.

Entre esses estudantes estão 329,1 mil alunos da rede estadual de ensino dos 645 municípios. Os demais são das Etecs (escolas técnicas), redes municipais de ensino, escolas de aplicação das universidades, institutos federais e alunos das redes públicas de outros estados.

A principal novidade do exame deste ano é a inclusão dos estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos), que também poderão concorrer às vagas das universidades cadastradas.

Os estudantes matriculados nas escolas estaduais, nas municipais e nas unidades do Centro Paula Souza farão as provas em suas próprias escolas.

Já os estudantes dos institutos federais, de outros estados e adultos que se formam na EJA devem estar atentos aos seus locais de provas. Para esses grupos, elas serão aplicadas em polos localizados nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Sorocaba.

Nesta terça, os estudantes farão as provas de linguagens e suas tecnologias (18 questões de língua portuguesa e 6 de língua inglesa), ciências na natureza e suas tecnologias (8 questões de biologia, 8 de física e 8 de química) e redação. O tempo máximo de prova é de cinco horas.

O segundo dia de prova é nesta quarta-feira (5), quando os alunos responderão as questões de matemática e suas tecnologias (18 questões de matemática) e ciências humanas e sociais aplicadas (5 questões de filosofia, 7 de geografia, 7 de história e 5 de sociologia). O tempo máximo da prova é de quatro horas.

Para alunos da 1ª série do ensino médio, o Provão será realizado na quinta (6) e na sexta-feira (7), no mesmo horário, e para alunos da 2ª série, as provas estão marcadas para terça (11) e quarta (12) da semana que vem. Em cidades com feriados em qualquer um dos dias de Provão Paulista, as avaliações serão aplicadas em nova data e os cadernos de provas serão diferentes dos dias oficiais.

O estudante só conseguirá disputar uma vaga nas instituições citadas se realizar as três provas, referentes ao 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Por isso, é imprescindível que ele não perca nenhuma das avaliações.

ESCOLHA DE CURSOS

Os estudantes do último ano do ensino médio inscritos no Provão Paulista 2025 já podem selecionar os cursos que desejam disputar entre as instituições participantes. Cada candidato poderá escolher quatro cursos. O prazo para cadastrar as opções vai até o dia 28 de novembro.

ORIENTAÇÕES AOS ESTUDANTES

- Chegar com antecedência. As provas começam às 8h e os portões serão fechados às 7h45. Depois desse horário, não será permitida a entrada na escola;

- Apresentar documento de identificação com foto;

- Levar caneta esferográfica na cor preta de tubo transparente;

- Celular ou outros equipamentos eletrônicos (fones, tablets, smartwatches) estão proibidos em sala de aula. Quem estiver com o celular, deve guardar em um envelope entregue pelo aplicador da prova;

- Pode comer durante a prova, mas os alunos devem levar lanches simples, que não atrapalhem a concentração dos demais estudantes. Água, sucos e refrigerantes em embalagens individuais também estão liberados

CALENDÁRIO DO PROVÃO PAULISTA 2025

- Aplicação da prova para o 1º ano do ensino médio: dia 6 de novembro (provas das áreas de linguagens e suas tecnologias e ciências da natureza) e dia 7 de novembro (matemática e ciências humanas e sociais aplicadas)

- Aplicação da prova para o 2º ano do ensino médio: dia 11 de novembro (provas das áreas de linguagens e suas tecnologias e ciências da natureza) e dia 12 de novembro (matemática e ciências humanas e sociais aplicadas)

- Aplicação da prova para o 3º ano do ensino médio e EJA: dia 4 de novembro (provas das áreas de linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e redação) e dia 5 de novembro (matemática e ciências humanas e sociais aplicadas)