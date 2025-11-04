SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Metade dos mortos em operação no Rio tinha ao menos um mandado de prisão, Bolsa fecha em 150 mil pontos pela 1ª vez e outras notícias para começar esta terça-feira (4).

RIO DE JANEIRO

Mortos em operação no Rio são homens de 14 a 55 anos; 1/3 não tem registro do pai. Metade de 115 civis identificados pela polícia possuía ao menos um mandado de prisão; homem sem antecedentes fez aniversário na véspera da ação.

RIO DE JANEIRO

Comando Vermelho diversifica receita com exploração de moradores, diz pesquisador. Cobrança por serviços e controle territorial deixaram facções mais resilientes, afirma Roberto Uchôa. Pesquisador da Universidade de Coimbra, ele acrescenta que cigarro contrabandeado é 'mercado enorme'.

CONGRESSO NACIONAL

PF analisa emendas de 92 políticos por ordem de Dino e pode abrir novos inquéritos. Parlamentares e municípios tentam regularizar uso de verbas após anúncio de investigação. STF já tem 80 inquéritos sobre suspeitas envolvendo emendas de deputados e senadores.

MERCADO

Bolsa fecha em 150 mil pontos pela primeira vez e acumula alta de 25% no ano. Dólar recuou 0,42% e encerrou a sessão cotado a R$ 5,357. Sessão foi embalada pela expectativa em torno da temporada de balanços, com foco em Itaú e Petrobras.

COP30

Lula se hospeda em barco em Belém com capacidade de hotel durante a COP30. Presidente está na capital do Pará desde sábado (1°). Embarcação alugada está atracada na Base Naval de Val-de-Cans, de acordo com a assessoria do Planalto.

FAMÍLIA REAL BRITÂNICA

Príncipe William visita Pão de Açúcar e Maracanã e recebe chave do Rio em agenda antes da COP30. Em primeira visita ao Brasil, herdeiro da Coroa britânica passará pelas capitais fluminense e paraense. Príncipe terá eventos ligados ao meio ambiente no país.

CONGRESSO NACIONAL

Renan propõe aumentar tributação de bets, bancos e fintechs para garantir aprovação do novo IR. Texto de senador apresenta projeto para aumentar arrecadação em R$ 4,98 bi e compensar mudanças feitas na Câmara. Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai analisar projeto em caráter terminativo.

DATAFOLHA

Quase metade dos brasileiros não tem dinheiro guardado para imprevistos, diz Datafolha. Maioria dos entrevistados (59%), entretanto, diz ser razoavelmente, muito ou extremamente planejada. Pesquisa mostra contradição entre percepção de planejamento e falta de preparo para emergências.

GOVERNO TRUMP

Aprovação de Trump vai ao patamar mais baixo do 2º mandato, diz pesquisa. Presidente dos EUA amarga desaprovação de 63% dos americanos, de acordo com levantamento amostral da CNN. Um ano antes de eleição de meio de mandato, democratas se mostram mais engajados com o partido do que republicanos.

ESTADOS UNIDOS

Brasileiros em Nova York hesitam em apoiar candidato socialista: 'Medo de que a segurança piore'. No bairro de Zohran Mamdani, alguns moradores vindos do Brasil citam preocupações de que polícia perca recursos. Já outros defendem voto e falam em combate ao custo de vida; democrata é favorito a vencer eleições desta terça.

CELEBRIDADES

Anthony Hopkins conta como desafiou pai, ficou sóbrio e encontrou Deus. Vencedor do Oscar lança biografia 'Até que Deu Tudo Certo'. Ator escutou na infância que não chegaria a lugar nenhum.

TELEVISÃO

Luiz Bacci critica comentário de Luciano Huck sobre megaoperação no Rio. Jornalista defende ação e afirma que prefere 'ficar do lado das mães dos inocentes'. Apresentador da Globo falou sobre o assunto durante o Domingão.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Com Vitor Roque, Ancelotti convoca seleção para amistosos contra Senegal e Tunísia. Luciano Juba, do Bahia, e Fabinho, do Al Ittihad, também foram chamados pela primeira vez pelo italiano. Dos 26 jogadores convocados nesta segunda-feira, sete atuam no futebol brasileiro.

SAÚDE

Uso prolongado de melatonina pode aumentar risco de insuficiência cardíaca, diz estudo. Pesquisa acompanhou 130 mil adultos com insônia crônica durante cinco anos. Trabalho não comprova relação de causa e efeito, mas levanta preocupações sobre segurança.